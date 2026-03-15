15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
1-022'
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
0-0DA
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
1-15'
15 Mart
Nacional-Estoril
0-135'
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-034'
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-277'
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
3-145'
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta puan durumu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta tamamlandı.

calendar 15 Mart 2026 18:46
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta puan durumu
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta tamamlandı.

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Bursaspor, 64 puanla Kırmızı Grup'ta liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta oluşan puan durumu şu şekilde:


TAKIM O G B M A Y AV P
1.BURSASPOR 28 20 4 4 71 17 54 64
2.ALİAĞA FUTBOL 28 18 5 5 64 19 45 59
3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 28 18 4 6 71 23 48 58
4.MARDİN 1969 28 18 4 6 59 20 39 58
5.MUŞSPOR 28 16 6 6 62 31 31 54
6.GÜZİDE GEBZE SK 28 15 9 4 50 20 30 54
7.ISBAŞ ISPARTA 32 28 13 9 6 54 31 23 48
8.ANKARA DEMİRSPOR 28 13 5 10 41 38 3 44
9.MENEMEN FK 28 12 6 10 46 36 10 42
10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 28 10 11 7 46 32 14 41
11.KCT 1461 TRABZON FK 28 10 8 10 41 41 0 38
12.FETHİYESPOR 28 9 8 11 46 34 12 35
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL 28 8 7 13 29 34 -5 31
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR 28 6 9 13 34 43 -9 27
15.SOMASPOR 28 7 5 16 34 56 -22 26
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 27 4 3 20 22 79 -57 12
17.ADANASPOR 28 1 1 26 10 141 -131 4
18.YENİ MALATYASPOR 27 0 2 25 8 93 -85 -43

NOT: Yeni Malatyaspor'a 45 puan, Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verildi.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
