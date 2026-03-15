Golbol milli takımımızın rakipleri belli oldu

Çin'de düzenlenecek 2026 IBSA Golbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın ve erkek golbol milli takımlarının rakipleri belli oldu.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun (IBSA) organize ettiği 2026 IBSA Golbol Dünya Şampiyonası, 32 ülkenin katılımıyla 6-16 Haziran tarihlerinde Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek.



İlk kez Asya kıtasında organize edilecek Golbol Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi sonucunda Kadın Golbol Milli Takımı, C Grubu'nda ev sahibi Çin, İngiltere ve Meksika ile eşleşti.



Erkek Golbol Milli Takımı ise X Grubu'nda Ukrayna, Kanada ve Venezuela ile mücadele edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, "Gurur duyduğumuz iki milli takıma sahibiz. Uluslararası arenada söz sahibi olmaya devam etmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl Finlandiya'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda kadın ve erkek milli takımlarımız şampiyon olarak İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Şimdi önümüzde dünya şampiyonası var. İnanıyorum ki orada da göğsümüzü kabartacak bir performans sergileyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



