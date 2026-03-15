Türkiye'de ilk kez düzenlenen kış triatlonu Bolu'da yapıldı

15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-066'
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
1-0DA
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
0-1DA
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
18:45
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
18:00
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-0DA
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
19:00
15 Mart
Nacional-Estoril
18:30
15 Mart
AVS-Santa Clara
18:30
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-029'
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-029'
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
1-169'
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
2-065'
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
17:30
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
0-029'
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-130'
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-029'
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
1-170'
15 Mart
Barcelona-Sevilla
18:15
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
1-029'
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Türkiye'de ilk kez düzenlenen kış triatlonu Bolu'nun Gerede ilçesinde yapıldı.

15 Mart 2026 16:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye'de ilk kez düzenlenen kış triatlonu Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonunca Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin birçok ilinden 100 sporcu katıldı. Sporcular, kar koşusu, bisiklet ve kayak etaplarında mücadele etti.

Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, gazetecilere, kış triatlonunun ilk kez gerçekleştirildiğini, Avrupa ve Dünya federasyonları tarafından şampiyonaları düzenlenen bu yarışın triatlonun alt branşlarından olduğunu söyledi.

Kış triatlonunun dünyada hızla geliştiğine değinen Yalçınkaya, "Triatlon yaz branşı gibi görünüyor fakat kış triatlonu ile aslında 12 aya yayılan sezon oluşuyor sporcularımız için. Kayaklı koşu da ağır dayanıklılık sporu. Sporcularımızın hem bisiklet hem de koşu performansına pozitif etki eden bir branş." dedi.

Yalçınkaya, bu branşın Türkiye'de gelişmesini istediklerini dile getirerek, "4-5 yıldır projelerimiz vardı. Ya pandemi ya depreme ya da doğal afet olaylarına denk geldi. Kar olmadı. Bu sene ilk kez gerçekleştirebildik. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Gelecek yıl Gerede'de Balkan şampiyonası düzenlemeyi planladıkları bilgisini paylaşan Yalçınkaya, "Kış triatlonu sayısını artırmayı ve milli takımı seçip yurt dışındaki yarışlara katılmayı planlıyoruz. Kış triatlonunun da büyüyerek, gelişerek camiamızda iyi bir yer edineceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçınkaya, triatlonda yüzme, bisiklet ve koşunun sırasıyla yapıldığını, kış triatlonunda ise yarışın koşu, bisiklet ve kayaklı koşu etaplarından oluştuğunu anlatarak "Gerçekten ciddi mücadele oldu. Sporcularımız ile Kayak Federasyonu sporcuları arasında büyük mücadele vardı. Bizim sporcularımız koşu ve bisiklette öndeydi ama kayaklı koşu tecrübesi olan sporcular onları yakalayıp öne geçtiler. Zaman içerisinde bu branş da oturacak." diye konuştu.

Sporcuların ilk deneyimi olduğuna değinen Yalçınkaya, "Bizim sporcularımız da kayaklı koşuya alışacaklar. Sadece kayaklı koşu ve triatlona yönelen sporcu kesimi olacak çünkü bunun yurt dışı yarışları da çok ağır. İlk ve tarihi bir anlam ifade etmesi açısında bu yarışlar bizim için çok önemli." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
