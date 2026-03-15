Hipodrom.com Ege Derbisi'nde Zafer The Protecter'ın!

Türk yarış takviminin önemli organizasyonlarından biri olan Uluslararası Ege Derbisi, bu yıl 64. kez İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşuldu. Hipodrom.com sponsorluğunda düzenlenen prestijli mücadele, 15 Mart Pazar günü saat 16.30'da yarışseverlerle buluştu.





Türkiye Jokey Kulübü yarış takviminin en dikkat çeken organizasyonlarından biri olarak gösterilen Grup 1 (G1)statüsündeki koşu, 4 yaş ve üzeri safkan İngiliz atlarının katılımıyla 2100 metre kum pistte gerçekleştirildi. Türk yarış sezonunun ilk büyük sınavlarından biri olarak görülen mücadele, yarışseverler tarafından büyük ilgi gördü.



Bu yılki Ege Derbisi'nde 12 safkan İngiliz atı start aldı. The Protecter, Klein, Can Efe, Sword Master ve Jefe De Jefes gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı koşuda tempolu ve çekişmeli bir yarış yaşandı.





Yarışın son metreleri ise nefes kesti. Mücadelenin büyük bölümü (8) Klein – Özkan Yıldırım ile (11) The Protecter -Mustafa Çiçek arasında geçti. İki safkan son düzlükte başa baş bir mücadele sergilerken, foto finişe kalan mücadelede kazanan (11) The Protecter oldu.





Mustafa Çiçek idaresindeki The Protecter, güçlü sprintiyle rakibi Klein'i çok az farkla geride bırakarak Hipodrom.com Ege Derbisi'nin galibi olmayı başardı. Uzun süre konuşulacak mücadelede Klein ikinci olurken, yarışın son anları tribünlerde büyük heyecana sahne oldu.





Böylece The Protecter, İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulan sezonun en önemli mücadelelerinden birinde adını Ege Derbisi kazananları arasına yazdırdı.



