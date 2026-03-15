15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-044'
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
1-043'
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-072'
15 Mart
Metz-Toulouse
2-369'
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
0-014'
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-586'
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
0-143'
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
0-044'
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-057'
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-056'
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
0-111'
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Hipodrom.com Ege Derbisi'nde Zafer The Protecter'ın!

Hipodrom.com Ege Derbisi başından sonuna kadar nefesleri kesti ve kazanan resmen belli oldu!

calendar 15 Mart 2026 16:55 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 19:34
Haber: Sporx.com
Hipodrom.com Ege Derbisi'nde Zafer The Protecter'ın!
Türk yarış takviminin önemli organizasyonlarından biri olan Uluslararası Ege Derbisi, bu yıl 64. kez İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşuldu. Hipodrom.com sponsorluğunda düzenlenen prestijli mücadele, 15 Mart Pazar günü saat 16.30'da yarışseverlerle buluştu.

Türkiye Jokey Kulübü yarış takviminin en dikkat çeken organizasyonlarından biri olarak gösterilen Grup 1 (G1)statüsündeki koşu, 4 yaş ve üzeri safkan İngiliz atlarının katılımıyla 2100 metre kum pistte gerçekleştirildi. Türk yarış sezonunun ilk büyük sınavlarından biri olarak görülen mücadele, yarışseverler tarafından büyük ilgi gördü.

İNANILMAZ YARIŞ

Bu yılki Ege Derbisi'nde 12 safkan İngiliz atı start aldı. The Protecter, Klein, Can Efe, Sword Master ve Jefe De Jefes gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı koşuda tempolu ve çekişmeli bir yarış yaşandı.

Yarışın son metreleri ise nefes kesti. Mücadelenin büyük bölümü (8) Klein – Özkan Yıldırım ile (11) The Protecter -Mustafa Çiçek arasında geçti. İki safkan son düzlükte başa baş bir mücadele sergilerken, foto finişe kalan mücadelede kazanan (11) The Protecter oldu.

Mustafa Çiçek idaresindeki The Protecter, güçlü sprintiyle rakibi Klein'i çok az farkla geride bırakarak Hipodrom.com Ege Derbisi'nin galibi olmayı başardı. Uzun süre konuşulacak mücadelede Klein ikinci olurken, yarışın son anları tribünlerde büyük heyecana sahne oldu.

Böylece The Protecter, İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulan sezonun en önemli mücadelelerinden birinde adını Ege Derbisi kazananları arasına yazdırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 13 8 5 45 30 47
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 28 30 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 8 12 28 34 26
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 19 47 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
