Sergen Yalçın: 'Yaptık, yine yaparız'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, sahasında Galatasaray'a yenilerek ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisini kaybetmişti. Bu mağlubiyetin ardından Beşiktaş, Ankara deplasmanında yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Beşiktaş'ta Salih Uçan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Emirhan, Toure, Taylan ve Devrim ise maç kadrosuna dahil edilmedi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde oyuncularıyla yaptığı son toplantıda puan kaybına tahammülleri olmadığını vurguladı.
"YAPTIK, YİNE YAPARIZ"
Tecrübeli teknik adam, derbi mağlubiyetini geride bırakmaları gerektiğini belirterek oyuncularına şu mesajı verdi:
"Önümüzde 9 maç var ve toplamda 27 puan söz konusu. Nasıl ki 13 maç boyunca yenilmediysek kalan haftalarda da aynı performansı gösterebiliriz. Ligde kalan tüm karşılaşmaları kazanarak sezonu mümkün olan en üst sırada tamamlamalıyız. Ayrıca kupada da yolumuza devam ediyoruz. Kupayı kazanarak bu sezon zaman zaman üzdüğümüz taraftarımızı sevindirebiliriz."
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Ersin, Rıdvan, Uduokhai, Agbadou, Murillo, Asllani, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, Hyeon-gyu Oh.
