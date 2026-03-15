Büyükçekmece-Fenerbahçe Beko maçında olay!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 91-85 mağlup ettiği karşılaşma sonrası olay çıktı.



Fenerbahçe Beko Şube Sorumlusu Cem Ciritci karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Büyükçekmece Basketbol Kulübü Başkanı, kendi adamlarını seferber ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir gruba küfür ve darp talimatı verdi.



Bu davranış, basketbol gibi 'elit bir spor'un imajına tamamen zıt şekilde, ailelerin ve çocukların bulunduğu bir ortamda gerçekleşti. Saldırı sırasında bazı mağdurlar hafif yaralandı ancak ciddi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadı." ifadelerini kullandı.



Açıklamalarına devam eden Cem Ciritci "Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafları ayırarak soruşturma başlattı. Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne tüm şikayetlerimizi ilettik. Taraftarımızın emniyetini sağlayan kıymetli emniyet görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.



