Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 14 Mart Cumartesi günü Trabzon'da Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki 47 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 94 gole Çaykur Rizespor, 44 golle karşılık verdi.



TRABZONSPOR EVİNDE 2 KEZ MAĞLUP OLDU



Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında oynadığı 23 karşılaşmanın 2'sinde yenildi. Bordo-mavililer, yeşil-mavili ekip karşısında Trabzon'da 19 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Trabzon ekibi, Rize temsilcisine sahasında 2023-24 sezonunda 3-2, 2006-07 sezonunda da 1-0 mağlup oldu.



EN FARKLI GALİBİYETLER



Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-16 sezonunda sahasında 6-0, 2005-06'da da deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Rize'deki müsabakayı Trabzonspor, 2-1 kazandı.





TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ



Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. VAR koltuğunda ise Eren Özyemişcioğlu oturacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Zubkov, Oulai, Ozan, Muçi, Augusto, Onuachu.







Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Mebude, Olawoyin, Mihaila, Halil.



TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor. Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, mücadelede görev alamayacak.



