Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.



Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.



Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada kendi kalesine Rakhim Chaadaev, 43. dakikada Martin Rodriguez ve 90+1. dakikada Giovanni Crociata kaydetti.



Geçen hafta 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Erzurumspor FK, 66 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



Ligde galibiyeti olmayan Hatayspor'un ise 7 puanı bulunuyor.



1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Amed SK'yi ağırlayacak.



Stat: Erzurum Kazım Karabekir



Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Barış Çiçeksoyu



Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Gerxhaliu, Baiye (Dk. 85 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 85 Mura Cem Akpınar), Eren Tozlu, Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Rodriguez (Dk. 75 Crociata), Benhur Keser (Dk. 75 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 58 Fernando)



Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Ali Yıldız (Dk. 63 Baran Sarka) Cenk Doğan (Dk. 78 Seyit Gazanfer) Ersin Aydemir, Sharif Osman, Chaadaev (Dk. 70 Deniz Aksoy), Danjuma (Dk. 63 Ünal Durmuşhan), Prince (Dk. 70 Yılmaz Cin), Yiğit Ali Buz



Goller: Dk. 30 Chaadaev (Kendi kalesine) Dk. 43 Rodriguez, Dk. 90+1 Crociata (Erzurumspor FK)



Sarı kartlar: Dk. 83 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 83 Hakan Çinemre, Dk. 88 Sharif Osman (Atakaş Hatayspor)







