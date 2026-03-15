Hoca değirmeni fren yaptı: Domenico Tedesco

Fenerbahçe, son 8 senede teknik direktör konusunda istikrarsız bir grafik çizdi.
2018'de Ali Koç'un başkanlığı ile başlayan hoca değirmeninde geçiciler de dahil toplamda 12 teknik adamla yollar ayrıldı.
İlk olarak Phillip Cocu göreve getirilirken bu birliktelik sadece 4 ay sürdü. Yerine yardımcısı Erwin Koeman gelirken sonrasında Ersun Yanal koltuğa oturdu. Geçiş sürecinde Tahir Karapınar'a emanet edilen sarı-lacivertli takım, 2020'de Erol Bulut'a verildi. 8 ay sonra Emre Belözoğlu geçici olarak gelirken 2021-2022'nin başında Vitor Pereira, devre arasında İsmail Kartal ile devam edildi.
Son 4 sezonda ise Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Domenico Tedesco teknik patronluk yaptı. Tedesco hâlâ koltukta...
EN UZUN SÜRE KALAN ERSUN YANAL VE MOURINHO
11 yıldır şampiyon olamayan F.Bahçe'de en uzun süre teknik direktörlük görevinde bulunan iki isim 14 ayla Ersun Yanal ve Jose Mourinho oldu. En kısa süre ise 4 ay ile Phillip Cocu'nun.
