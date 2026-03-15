15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
16:00
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-273'
15 Mart
Alkmaar-Heracles
16:30
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
16:30
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
18:45
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
18:00
15 Mart
Genk-St.Truiden
0-015'
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
16:30
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
19:00
15 Mart
Nacional-Estoril
18:30
15 Mart
AVS-Santa Clara
18:30
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
17:00
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
17:00
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
16:00
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
16:00
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
17:30
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
17:00
15 Mart
Sassuolo-Bologna
17:00
15 Mart
N. Forest-Fulham
17:00
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
16:00
15 Mart
Barcelona-Sevilla
18:15
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-056'
15 Mart
Pisa-Cagliari
17:00
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Uğurcan Çakır'dan kritik performans: Son 3 maçta duvar oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Sarı-kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

15 Mart 2026 14:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır'dan kritik performans: Son 3 maçta duvar oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

İŞTE O İSTATİSTİK

Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Milli file bekçisi, oynadığı son üç karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başarırken yaptığı kurtarışlarla takımına önemli katkı sağladı.

Tecrübeli kaleci, ligde Beşiktaş ve RAMS Başakşehir karşılaşmaları ile Avrupa'da Liverpool mücadelesi olmak üzere son üç maçta toplam 16 kurtarış yaptı. Bu süreçte rakiplerine gol izni vermeyen Uğurcan, Galatasaray savunmasının en önemli güvencelerinden biri oldu. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.