14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
3-0
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-2
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
0-1
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-1
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
4-1
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
1-1
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1
14 Mart
Arsenal-Everton
2-0
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-1
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-0
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-2
14 Mart
AS Monaco-Brest
2-0

Kenan asist yaptı, Juventus tek golle kazandı!

Serie A'nın 29. haftasında Udinese, evinde Juventus'a 1-0 mağlup oldu.

calendar 15 Mart 2026 00:40 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 00:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Udinese, evinde Juventus'u ağırladı.

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus 1-0 galip geldi.

Juventus'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Jeremie Boga kaydetti.

Golün asisti Milli futbolcu Kenan Yıldız'dan geldi.

Juventus'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kenan Yıldız, 90+2. dakikada oyundan çıktı.
Udinese'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo da karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 53'e yükseltirken, Udinese 36 puanda kaldı.

Lig'in 30. haftasında Udinese deplasmanda Genoa ile; Juventus evinde Sassuolo ile mücadele edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
