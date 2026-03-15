İspanya La Liga 28. hafta maçında Real Madrid, sahasında Elche'yi ağırladı. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı.Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde, 66. dakikada Dean Huijsen ve 89. dakikada Arda Güler attı. kaydetti.Real Madrid'de 58. dakikada Vinicius yerine oyuna dahil olan Arda Güler, son golü kendi yarı sahasından attı.Elche'nin tek golünü 85. dakikada Manuel Angel kendi kalesine attı.La Liga'da üst üste ikinci galibiyetini elde eden Real Madrid, 66 puana yükseldi. Elche, 26 puanda kaldı.Ligin gelecek haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid'i derbide ağırlayacak. Elche, evinde Mallorca'yı konuk edecek.Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, maçın ardından Arda Güler'in golü için yorum yaptı.İspanyol teknik adam,dedi.Brahim Diaz ise," diye konuştu.Öte yandan Arda Güler, bu golüyle birlikte İspanya La Liga'da önemli bir rekoru egale etti. Arda Güler'in golü, La Liga tarihinde en uzak mesafeden atılan gol rekorunu egale etti. [68 metre]