14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
3-0
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-2
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
0-1
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-1
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
4-1
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
1-1
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1
14 Mart
Arsenal-Everton
2-0
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-1
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-0
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-2
14 Mart
AS Monaco-Brest
2-0

Arda Güler, Elche maçında kendi yarı sahasından attı!

İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında ağırladığı Elche'yi 4-1'lik skorla mağlup etti. Arda Güler, kendi yarı sahasından gol attı.

15 Mart 2026 00:59 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 02:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga 28. hafta maçında Real Madrid, sahasında Elche'yi ağırladı. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde, 66. dakikada Dean Huijsen ve 89. dakikada Arda Güler attı. kaydetti.

Real Madrid'de 58. dakikada Vinicius yerine oyuna dahil olan Arda Güler, son golü kendi yarı sahasından attı.

Elche'nin tek golünü 85. dakikada Manuel Angel kendi kalesine attı.

La Liga'da üst üste ikinci galibiyetini elde eden Real Madrid, 66 puana yükseldi. Elche, 26 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid'i derbide ağırlayacak. Elche, evinde Mallorca'yı konuk edecek.

ALVARO ARBELOA'DAN AÇIKLAMA

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, maçın ardından Arda Güler'in golü için yorum yaptı.

İspanyol teknik adam, "Arda Güler'in golü mü? Posterini yaptırın, duvarınıza asın. Harika bir gol, inanılmaz. İnsanlar bugün bilet için ödediği paranın hakkını aldı." dedi.
Brahim Diaz ise, "Arda'nın attığı gol gibisini hatırlamıyorum." diye konuştu.



REKORU EGALE ETTİ

Öte yandan Arda Güler, bu golüyle birlikte İspanya La Liga'da önemli bir rekoru egale etti. Arda Güler'in golü, La Liga tarihinde en uzak mesafeden atılan gol rekorunu egale etti. [68 metre] Arda Güler, golünün ardından takım arkadaşları ve teknik direktör Alvaro Arbeloa ile büyük bir sevinç yaşadı.











SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.