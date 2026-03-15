15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-065'
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
1-0DA
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
0-1DA
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
18:45
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
18:00
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-0DA
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
19:00
15 Mart
Nacional-Estoril
18:30
15 Mart
AVS-Santa Clara
18:30
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-028'
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-028'
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
1-167'
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
2-064'
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
17:30
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
0-028'
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-128'
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-028'
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
1-169'
15 Mart
Barcelona-Sevilla
18:15
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
1-027'
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Trabzonspor kritik haftayı kayıpsız geçti

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada kazanarak ezeli rakibi ile puanlarını eşitledi

calendar 15 Mart 2026 16:53 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 16:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek puanını 57'ye yükseltti ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Papara Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, bu sonuçla ligde 26 maç sonunda 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle puanını 57'ye yükseltti. Karadeniz derbisinde alınan 3 puanla iç sahadaki istikrarını sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe ile aynı puanda yer alırken averajla 3'üncü sırada yer aldı.

ONUACHU SERİYİ 8 MAÇA ÇIKARDI

Karşılaşmanın tek golünü kaydeden Paul Onuachu, Süper Lig'de üst üste sekizinci maçında da fileleri havalandırdı. Nijeryalı futbolcu, Burak Yılmaz'dan (Mayıs-Kasım 2011; 11 maç) bu yana Trabzonspor formasıyla üst üste 8 ve üzeri karşılaşmada gol atan ilk oyuncu oldu. Çaykur Rizespor karşısında kaydettiği golüyle ligdeki gol sayısını 21'e yükselten Onuachu, gol krallığında da zirvede yer aldı. Bordo-mavili takımın skor yükünü sırtlayan tecrübeli forvet, kritik haftalarda da gol katkısını sürdürdü.

TEKKE RİZESPOR'A PUAN VERMİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig kariyerinde Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı maçların tamamını kazandı. Tekke, Rizespor'a karşı 5 maçta 5 galibiyet alarak puan kaybetmeden en fazla karşılaştığı rakibi unvanını sürdürdü.

İKİNCİ KEZ 4'LÜK SERİ

Trabzonspor, ligde bu sezon ikinci kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etti. Ligde Gaziantep FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u mağlup eden bordo mavililer, Çaykur Rizespor galibiyetiyle art arda 4'üncü karşılaşmasını galibiyetle tamamladı.

ORHAN KAYNAK UNUTULMADI

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden kulübün eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için taraftarlar da anlamlı bir vefa örneği sergiledi. Bordo mavili taraftarlar kale arkasında, "Aston Villa fatihi Küçük Orhan asla unutulmayacaksın, başımız sağ olsun" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı. Tribünlerde duygu dolu anlara vesile olan pankartla birlikte bordo mavili camia, Kaynak'ı bir kez daha saygı ve rahmetle andı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Günebakış: Trabzon'un ayak sesleri

Sonnokta: Fırtınaya yan bakılmıyor

Taka: Trabzon zirveye koşuyor

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
