15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-066'
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
1-0DA
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
0-1DA
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
18:45
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
18:00
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-0DA
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
19:00
15 Mart
Nacional-Estoril
18:30
15 Mart
AVS-Santa Clara
18:30
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-029'
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-029'
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
1-169'
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
2-065'
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
17:30
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
0-029'
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-130'
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-029'
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
1-170'
15 Mart
Barcelona-Sevilla
18:15
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
1-029'
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Galatasaray, Fenerbahçe'yle arasındaki farkı kapatıyor!

1959'dan beri oynanan Süper Lig tarihinde toplam puanda Fenerbahçe hâlâ lider olsa da, Galatasaray bu sezon performansıyla galibiyet sayısında eşitleyip puan farkını azaltırken en çok şampiyonluk ve lider olunan hafta rekorlarını elinde tutuyor.

calendar 15 Mart 2026 17:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, 68. sezonu süren Süper Lig'de tüm zamanların puan durumunda Fenerbahçe ile farkı kapatıyor.

Türkiye'nin 1959'da başlayan kulüpler arasındaki en üst düzey futbol organizasyonu Süper Lig'de 68. sezon devam ediyor. 2025-2026 sezonuna kadar geçen 67 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede Fenerbahçe en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarına sahipti.

Galatasaray, bu sezonki performansıyla sarı-lacivertlilere göre 4 galibiyet fazla aldı. Sezon başındaki 4 galibiyet farkını kapatan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ligde en çok galibiyet alan takım ünvanına ortak oldu.

İki takım, geride kalan 2 bin 258 müsabakada bin 304'er galibiyet elde etti. Galibiyet sayısında açık ara önde olan iki takımı bin 216 galibiyetle Beşiktaş takip etti.

LİDERLİK REKORU GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı ekip, toplam puanda Fenerbahçe'nin gerisinde olsa da lider olduğu hafta sayısında zirvede yer aldı.

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 662 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu. Sıralamada Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 440 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

 EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN TAKIM GALATASARAY

"Cimbom" Süper Lig'de en fazla şampiyonluk kazanan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

Ligde 25 kez sezonu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin (19) 6 şampiyonluk önünde zirvede yer alıyor. Beşiktaş 16 şampiyonlukla üçüncü, Trabzonspor 7 şampiyonlukla dördüncü sırada geliyor.

Bursaspor ve İstanbul Başakşehir, birer şampiyonluğa ulaştı.

68 YILLIK PUAN CETVELİ

Ligde, 1959 yılından bugüne kadar oluşturulan puan durumunda ilk 5 takım şöyle sıralanıyor:

Sıra Takımlar Sezon O G B M A Y P
1 Fenerbahçe 68 2258 1304 583 371 4091 2002 4021
2 Galatasaray 68 2258 1304 553 401 4050 1981 4001
3 Beşiktaş 68 2255 1216 613 426 3714 1978 3818
4 Trabzonspor 52 1748 873 473 402 2754 1749 2896
5 Bursaspor 50 1644 572 473 599 1965 1998 1997
 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
