15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-042'
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
1-041'
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-070'
15 Mart
Metz-Toulouse
2-367'
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
0-012'
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-584'
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
0-140'
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
0-042'
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-054'
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-054'
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
0-19'
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Beşiktaş'ta derbiye göre tek değişiklik!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisine göre Gençlerbirliği maçında kadroda tek değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ta derbiye göre tek değişiklik!
Trendyol Süper Lig'de Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takım, 26. hafta mücadelesinde Ankara'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Geçen hafta Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, stoper bölgesinde değişikliğe gitti. Yalçın, Felix Uduokhai'nin yerine başkentte Tiago Djalo'ya şans verdi. Djalo böylece ligde 3 maç sonra ilk 11'e döndü.

Eryaman Stadı'ndaki maçta Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu korurken, savunmada Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Djalo ve Rıdvan Yılmaz görev aldı.

Beşiktaş'ta orta alanda Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny ve Junior Olaitan, ileri uçta ise Hyeon-gyu Oh forma giydi.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

İyileşme sürecine giren ve çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure, henüz hazır olmadıkları için Ankara'ya getirilmedi. Beşiktaş'ın kafilesine Taylan Bulut da dahil edilmedi.

Siyah-beyazlıların 17 maçlık (13 lig, 4 kupa) yenilmezlik serisi, geçen hafta yaşanan Galatasaray mağlubiyetiyle sona ermişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 13 8 5 45 30 47
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 28 30 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 8 12 28 34 26
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 19 47 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
