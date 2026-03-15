15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
1-024'
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
0-045'
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
1-17'
15 Mart
Nacional-Estoril
0-137'
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-036'
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-279'
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
3-1DA
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Ateş hattında Kasımpaşa kazandı, Eyüpspor yandı!

Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, Eyüpspor'u tek golle devirdi.

calendar 15 Mart 2026 17:58 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 18:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Kasımpaşa ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti golü 33. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ligde üç hafta sonra kazanarak kritik bir galibiyetin altına imza attı.

Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 24'e yükseltti. Eyüpspor 22 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci, Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Talha Ülvan'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Umut Meraş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen top kale sahası içinde Umut Bozok ağlara yollarken hakem Ali Yılmaz, Umut Bozok'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz kıldı.
30. dakikada ceza sahası içi sağ çizgisinde topla buluşan Cafu, geriden atağa katılan İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
33. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pintor'un orta sahadan savunmaya gönderdiği geri pasta meşin yuvarlağı kapan Benedyczak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, yakın mesafeden yerden vuruşla topu filelere yolladı: 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası içinde kazanılan endirekt vuruşta İrfan Can Kahveci'nin dokunduğu topa Cafu çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
63. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine gönderdiği ortaya Diabate hareketlendi. Bu futbolcunun dokunamadığı top direkt kaleye yönelirken az farkla yandan dışarı gitti.
90+3. dakikada sağ kanattan atağa katılan İrfan Can Kahveci ceza sahası içine hareketlenen Allevinah'a ortaladı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Ogün Kamacı
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 87 Allevinah), Cafu, Ben Ouanes (Dk. 90+6 Kerem Demirbay), Benedyczak (Dk. 75 Cenk Tosun)
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 84 Calegari), Onguene (Dk. 72 Raux Yao), Bedirhan Özyurt, Umut Meraş (Dk. 84 Radu), Taşkın İlter (Dk. 55 Legowski), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Emre Akbaba, Pintor (Dk. 55 Torres), Umut Bozok
Gol: Dk. 33 Benedyczak (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 69 Legowski, Dk. 90+4 Raux Yao (ikas Eyüpspor), Dk. 76 İrfan Can Kahveci, Dk. 78 Becao, Dk. 89 Allevinah (Kasımpaşa)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
