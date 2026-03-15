Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Kasımpaşa ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.Kasımpaşa'ya galibiyeti golü 33. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti.Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ligde üç hafta sonra kazanarak kritik bir galibiyetin altına imza attı.Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 24'e yükseltti. Eyüpspor 22 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.Kasımpaşa'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci, Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.13. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Talha Ülvan'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Umut Meraş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen top kale sahası içinde Umut Bozok ağlara yollarken hakem Ali Yılmaz, Umut Bozok'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz kıldı.30. dakikada ceza sahası içi sağ çizgisinde topla buluşan Cafu, geriden atağa katılan İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.33. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pintor'un orta sahadan savunmaya gönderdiği geri pasta meşin yuvarlağı kapan Benedyczak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, yakın mesafeden yerden vuruşla topu filelere yolladı: 1-059. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası içinde kazanılan endirekt vuruşta İrfan Can Kahveci'nin dokunduğu topa Cafu çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.63. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine gönderdiği ortaya Diabate hareketlendi. Bu futbolcunun dokunamadığı top direkt kaleye yönelirken az farkla yandan dışarı gitti.90+3. dakikada sağ kanattan atağa katılan İrfan Can Kahveci ceza sahası içine hareketlenen Allevinah'a ortaladı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.Recep Tayyip ErdoğanAli Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Ogün KamacıGianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 87 Allevinah), Cafu, Ben Ouanes (Dk. 90+6 Kerem Demirbay), Benedyczak (Dk. 75 Cenk Tosun)Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 84 Calegari), Onguene (Dk. 72 Raux Yao), Bedirhan Özyurt, Umut Meraş (Dk. 84 Radu), Taşkın İlter (Dk. 55 Legowski), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Emre Akbaba, Pintor (Dk. 55 Torres), Umut BozokDk. 33 Benedyczak (Kasımpaşa)Dk. 69 Legowski, Dk. 90+4 Raux Yao (ikas Eyüpspor), Dk. 76 İrfan Can Kahveci, Dk. 78 Becao, Dk. 89 Allevinah (Kasımpaşa)