14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
3-0
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-2
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
0-021'
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-1
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
0-04'
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
0-06'
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1
14 Mart
Arsenal-Everton
2-0
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-1
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-0
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-2
14 Mart
AS Monaco-Brest
0-01'

Napoli evinde geriden gelip kazandı

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Napoli, konuk ettiği Lecce'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

14 Mart 2026 22:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Napoli, Lecce'yi konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı.

Lecce'nin golünü mücadelenin henüz 3. dakikasında Jamil Siebert kaydeetti.

İlk yarı, Lecce'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Rasmus Höjlund ve 67. dakikada Matteo Politano kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. maçını kazanan Napoli, puanını 59'a yükseltti ve 3. sırada konumlandı.  27 puanda kalan Lecce ise 16. sırada kendine yer buldu. 

Ligde bir sonraki maçta Napoli, Cagliari'ye konuk olacak. Lecce ise deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek.

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
