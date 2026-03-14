Trabzonspor Çaykur Rizespor canlı yayın, Kesintisiz link
Haber Tarihi: 14 Mart 2026 18:53 -
Güncelleme Tarihi:
14 Mart 2026 18:53
Trabzonspor Rizespor maçı şifresiz bein Sports linki | beIN Sports 2'den canlı izlenebilecek olan Trabzonspor Rizespor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Rizespor maçı canlı yayın izleme detayları
TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR BEIN SPORTS HABER İZLE
TRABZONSPOR EVİNDE 2 KEZ MAĞLUP OLDU
Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında oynadığı 23 karşılaşmanın 2'sinde yenildi. Bordo-mavililer, yeşil-mavili ekip karşısında Trabzon'da 19 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Trabzon ekibi, Rize temsilcisine sahasında 2023-24 sezonunda 3-2, 2006-07 sezonunda da 1-0 mağlup oldu.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-16 sezonunda sahasında 6-0, 2005-06'da da deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Rize'deki müsabakayı Trabzonspor, 2-1 kazandı.
TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. VAR koltuğunda ise Eren Özyemişcioğlu oturacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. 48. RANDEVU
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 14 Mart Cumartesi günü Trabzon'da Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki 47 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 94 gole Çaykur Rizespor, 44 golle karşılık verdi.
Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor. Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, mücadelede görev alamayacak.
