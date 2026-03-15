Galatasaray HDI Sigorta, İstanbulspor deplasmanında hata yapmadı!

SMS Grup Efeler Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-2 yendi.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
İstanbul Gençlikspor: Caner Çiçekoğlu, Palonsky, Sercan Bıdak, Padar, Sharifi, Yiğit Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Eren Uğur, Emre Fırat, Nevzat Güneş, Mejias)
Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Alonso, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright, Doğukan Ulu)
Setler: 30-28, 18-25, 28-30, 25-23, 19-21
Süre: 173 dakika (37, 27, 42, 35, 32)