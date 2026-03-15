Sarıyer'den evinde rahat galibiyet!

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı Sarıyer 3-1 kazandı.
Sarıyer'in gollerini 14. dakikada Metehan Mert, 61. dakikada Biyogo Poko ve 79. dakikada Batuhar Kör kaydetti, Keçiörengücü'nün golünü ise 90+2. dakikada Mame Diouf attı.
Sarıyer 4 maçlık galibiyet hasretine bu maçla beraber son verdi.
Bu sonuçla birlikte Sarıyer puanını 38'e yükselterek küme hattında nefes aldı, Keçiörengücü 44 puanda kalarak play-off yarışında yara aldı.
Lig'de gelecek hafta Sarıyer, evinde Vanspor FK ile; Ankara Keçiörengücü evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Elmas, Onur Gülter
SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel (Dk. 90+1 Berkay Aydoğmuş), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Camara (Dk. 83 Aytaç Kara), Poko, Silva (Dk. 83 Oğuzhan Yılmaz), Dembele (Dk. 77 Kulasin), Batuhan Kör (Dk. 90+1 Ozan Sol)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 87 Diaby), Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Ali Dere (Dk. 55 Süleyman Luş), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 87 Ali Akman), Roshi (Dk. 62 Fernandes), Rroca (Dk. 62 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf
Goller: Dk. 14 Metehan Mert, Dk. 61 Poko, Dk. 79 Batuhan Kör (SMS Grup Sarıyer), Dk. 90+2 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 70 Cebrail Karayel, Dk. 85 Aytaç Kara (SMS Grup Sarıyer), Dk. 74 Fernandes, Dk. 90+3 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)