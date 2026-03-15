15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
1-025'
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
0-046'
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
1-18'
15 Mart
Nacional-Estoril
0-138'
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-037'
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-280'
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
3-1DA
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt!

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi ve sözleşmesi için açıklama yaptı.

calendar 15 Mart 2026 18:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferinde etkin rol oynayan Hakan Safi, milli futbolcu için soruşturma iddiasına cevap verdi.

Hakan Safi'nin açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Fenerbahçe'mizin ve milli takımımızın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun kulübümüze transfer süreci hakkında bugüne kadar; hem geleneksel hem de sosyal medya üzerinden farklı ajandalar ve kişisel çıkarlar gözetilerek yapılan mesnetsiz haberleri yakından takip etmekteyim.

Özellikle son günlerde, futbol takımımızın şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemde UEFA'nın rutin kulüp incelemelerini kasıtlı şekilde "Kerem Aktürkoğlu'na özel soruşturma açıldı" iddiası ile ortaya atarak kaos ortamı yaratmaya çalışan Fenerbahçeli görünümlü kişileri de camiamızın bir kenara not ettiğini bilmekteyim.

İlgili süreç şahsım gözetiminde; hukuka uygun şekilde kulüp ve federasyonun ilgili birimleriyle koordineli şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bugünden itibaren, kulübümüzde ve dünya kupası yolundaki milli takımımızda önemli rol oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun kontratıyla ilgili aleyhte haber yapan kim varsa bunların Fenerbahçe düşmanı oldukları bilinmelidir!

Bu haberlere itibar edilmemesini rica ediyor, yöneticiliğim döneminde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Fenerbahçe'nin bir neferi olarak, camiamıza zarar vermek için fırsat kollayan kişilerle mücadele etmeye, kulübümüze gönülden ve karşılıksız vermeye kararlılıkla devam edeceğimi bilmenizi istiyorum.

Tüm camiamıza sevgi ve saygılarımla."

KEREM'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 35 maçta süre bulan Kerem Aktürkoğlu, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
