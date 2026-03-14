14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
3-0
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-2
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
0-021'
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-1
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
0-04'
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
0-06'
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1
14 Mart
Arsenal-Everton
2-0
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-1
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-0
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-2
14 Mart
AS Monaco-Brest
0-01'

Renato Nhaga: "Galatasaray beni şaşırttı"

Galatasaray forması giyen Renato Nhaga, Başakşehir maçının ardından konuştu.

calendar 14 Mart 2026 23:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray forması giyen Renato Nhaga, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Nhaga, "Süper Lig'de ilk golümü attım. Çok önemli bir maçta galibiyete katkıda bulunduğum ve takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum." dedi.

18 yaşındaki genç futbolcu, taraftarlar için, "Onlar sayesinde çok motive oluyorum, desteklerini hissediyorum. Çalışmaya devam edeceğim ve her seferinde onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Renato Nhaga, "Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu ben zaten biliyordum. Ancak en çok şuna şaşırdım: Burada bir aile ortamı var ve bu aile hissini çok güzel yansıtıyorlar. Galatasaray gerçekten farklı bir kulüp. Bunu hiç beklemiyordum; kendimi evimde gibi hissediyorum." sözlerini sarf etti.

Genç futbolcu, "Çok iyi hissediyorum İstanbul'a geldiğim için. Çok hızlı alıştım. İngilizce öğrenmeye devam ediyorum. İyi iletişimler kurabiliyorum burada." diye konuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
