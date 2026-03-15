Fenerbahçe deja vu yaşıyor

Geçen sezonu ilk 6 sırada bitiren takımlara karşı galibiyet alamayan Fenerbahçe, bu sezon da küme düşme potasındaki takımlara karşı şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
Sarı-lacivertli ekip, son 5 sırada yer alan takımlara 7 puan verdi.
SENARO TERSİNE DÖNDÜ, FİNAL...
Geçtiğimiz sezon da şampiyonluk savaşı veren Fenerbahçe, ligin ilk 6 sırasında yer alan rakiplerine karşı galibiyet alamamıştı Bu sezon ise zorluk ateş hattında yaşanıyor.
LİGİN ALTINA DİŞ GEÇİREMEDİ
Sarı-lacivertli ekip bu sezon, zirveye oynayan takımlara değil, ligde kalma mücadelesi veren takımlara karşı kazanmakta zorlanıyor. Fenerbahçe, son 5 sırada yer alan 3 takıma bu sezon tam 7 puan hediye etti
ATEŞ HATTINDAN AĞIR DARBE
Kasımpaşa ve Antalya ile berabere kalan Fenerbahçe, önceki gün de Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Kümede kalma yarışında yer alan takımlar, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda korkulu rüyası oldu.
Benzer bir senaryo ise Jorge Jesus'lu 2022-2023 sezonunda yaşanmıştı.
12 YAN TOP GOLÜ
Ayrıca Sarı-Lacivertliler, yan toplar konusunda da büyük zafiyet yaşadı. Yenen 27 golün 12'si ortalardan geldi. Domenico Tedesco, kenar ortalar konusunda şikayetlerini dile getirse de bir çözüm bulunamadı.
