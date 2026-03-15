15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
16:00
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
14:15
15 Mart
Alkmaar-Heracles
16:30
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
16:30
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
18:45
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
18:00
15 Mart
Genk-St.Truiden
15:30
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
16:30
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
19:00
15 Mart
Nacional-Estoril
18:30
15 Mart
AVS-Santa Clara
18:30
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
17:00
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
17:00
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
13:30
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
13:30
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
16:00
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
16:00
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
17:30
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
17:00
15 Mart
Sassuolo-Bologna
17:00
15 Mart
N. Forest-Fulham
17:00
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
16:00
15 Mart
Barcelona-Sevilla
18:15
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
14:30
15 Mart
Pisa-Cagliari
17:00
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Fenerbahçe deja vu yaşıyor

Fenerbahçe, son 5 sırada yer alan 3 takıma 7 puan bıraktı, Jorge Jesus döneminde de benzer bir durum yaşayan sarı-lacivertliler adeta deja vu yaşıyor.

calendar 15 Mart 2026 10:39 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 11:58
Geçen sezonu ilk 6 sırada bitiren takımlara karşı galibiyet alamayan Fenerbahçe, bu sezon da küme düşme potasındaki takımlara karşı şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Sarı-lacivertli ekip, son 5 sırada yer alan takımlara 7 puan verdi.

SENARO TERSİNE DÖNDÜ, FİNAL...

Geçtiğimiz sezon da şampiyonluk savaşı veren Fenerbahçe, ligin ilk 6 sırasında yer alan rakiplerine karşı galibiyet alamamıştı Bu sezon ise zorluk ateş hattında yaşanıyor.

LİGİN ALTINA DİŞ GEÇİREMEDİ

Sarı-lacivertli ekip bu sezon, zirveye oynayan takımlara değil, ligde kalma mücadelesi veren takımlara karşı kazanmakta zorlanıyor. Fenerbahçe, son 5 sırada yer alan 3 takıma bu sezon tam 7 puan hediye etti

ATEŞ HATTINDAN AĞIR DARBE

Kasımpaşa ve Antalya ile berabere kalan Fenerbahçe, önceki gün de Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Kümede kalma yarışında yer alan takımlar, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda korkulu rüyası oldu.

Benzer bir senaryo ise Jorge Jesus'lu 2022-2023 sezonunda yaşanmıştı.

12 YAN TOP GOLÜ

Ayrıca Sarı-Lacivertliler, yan toplar konusunda da büyük zafiyet yaşadı. Yenen 27 golün 12'si ortalardan geldi. Domenico Tedesco, kenar ortalar konusunda şikayetlerini dile getirse de bir çözüm bulunamadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
