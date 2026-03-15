15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-043'
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
1-042'
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-071'
15 Mart
Metz-Toulouse
2-368'
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
0-013'
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-585'
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
0-142'
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
0-043'
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-056'
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-056'
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
0-110'
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Raphinha hat-trick yaptı, Barcelona farklı kazandı

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Barcelona, sahasında Sevilla'yı 5-2 mağlup etti.

15 Mart 2026 20:14 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 20:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Barcelona, sahasında Sevilla ile karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Katalan ekibi 5-1'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 9 ve 21 penaltı ve 51. dakikalarda Raphinha, 38. dakikada Dani Olmo ve 60. dakikada Joao Cancelo kaydetti. 

Sevilla'nın golleri ise 45+3. dakikada Joaquin Sanchez ve 90+2'de Djibril Sow'dan geldi.

GAVI SAHALARA DÖNDÜ

Barcelona forması giyen Gavi, yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 200 gün sonra sahalara geri döndü. Genç futbolcu karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna dahil oldu.

Matias Almeyda yönetimindeki Sevilla, ligde 5 maç sonra mağlup oldu.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ise ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Barcelona puanını artırarak en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı 4'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Sevilla ise evinde Valencia CF ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 13 8 5 45 30 47
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 28 30 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 8 12 28 34 26
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 19 47 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
