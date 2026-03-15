Raphinha hat-trick yaptı, Barcelona farklı kazandı

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Barcelona, sahasında Sevilla ile karşı karşıya geldi.
Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Katalan ekibi 5-1'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 9 ve 21 penaltı ve 51. dakikalarda Raphinha, 38. dakikada Dani Olmo ve 60. dakikada Joao Cancelo kaydetti.
Sevilla'nın golleri ise 45+3. dakikada Joaquin Sanchez ve 90+2'de Djibril Sow'dan geldi.
GAVI SAHALARA DÖNDÜ
Barcelona forması giyen Gavi, yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 200 gün sonra sahalara geri döndü. Genç futbolcu karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna dahil oldu.
Matias Almeyda yönetimindeki Sevilla, ligde 5 maç sonra mağlup oldu.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ise ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Barcelona puanını artırarak en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı 4'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Sevilla ise evinde Valencia CF ile karşılaşacak.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|26
|16
|9
|1
|57
|27
|57
|3
|Trabzonspor
|26
|17
|6
|3
|52
|29
|57
|4
|Beşiktaş
|26
|13
|8
|5
|45
|30
|47
|5
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|6
|Başakşehir
|26
|12
|6
|8
|44
|30
|42
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|28
|30
|35
|8
|Kocaelispor
|26
|9
|6
|11
|23
|27
|33
|9
|Gaziantep FK
|26
|8
|9
|9
|35
|42
|33
|10
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|11
|Alanyaspor
|26
|5
|13
|8
|28
|32
|28
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Gençlerbirliği
|26
|6
|8
|12
|28
|34
|26
|14
|Antalyaspor
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|24
|15
|Kasımpaşa
|26
|5
|9
|12
|22
|36
|24
|16
|Eyüpspor
|26
|5
|7
|14
|19
|37
|22
|17
|Kayserispor
|26
|3
|11
|12
|19
|47
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17