Orkun Kökçü'den harika frikik!

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Gençlerbirliği deplasmanında takımının ikinci golünü attı. Milli futbolcu, karşılaşmanın 67. dakikasında harika bir serbest vuruş golüne imza attı.
Gençlerbirliği filelerini havalandıran Orkun Kökçü, Süper Lig'de Arthur Masuaku'dan (Aralık 2022 vs Adana Demirspor) bu yana frikik golü atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.
