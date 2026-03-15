15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-2
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
2-1
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-0
15 Mart
Metz-Toulouse
3-4
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
0-087'
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
0-1DA
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-5
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
2-064'
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
2-1
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
2-0
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-1
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
0-0DA
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-1
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
1-188'
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Samsunspor, Kayserispor maçını 90+3'te kazandı!

Süper Lig'de Samsunspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

calendar 15 Mart 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 22:12
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Samsunspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Samsunspor, 31. dakikada Antoine Makoumbou'nun golüyle Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Kayserispor, Toni Borevkovic'in 46. dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Samsunspor, 90+3. dakikada Logi Tomasson ile bir gol daha buldu ve maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi Samsunspor, bu galibiyetle birlikte ligde 5 hafta sonra kazandı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 35 puana yükseldi. Kayserispor, 20 puanda kaldı.

Samsunspor hafta arasında UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Samsunspor, sahasındaki ilk maçı 3-1 kaybetmişti. Karadeniz ekibi, ligde bir sonraki maçında ise Konyaspor'u konuk edecek. Kayserispor, ligde bir sonraki maçında evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARO)

13. dakikada Eleyis Tavsan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Moundilmadji'nin şutunda, son anda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

28. dakikada Satka'nın pasında Moundilmadji, altıpas içinde topu az farkla üstten auta gönderdi.

31. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Elayis Tavsan'ın sağ taraftan pasında arka direkte Makoumbou plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

42. dakikada Yalçın Kayan'ın pasında ceza sahasında müsait pozisyondaki Elayis Tavsan'ın kötü vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


46. dakikada Zecorner Kayserispor 1-1 eşitliği sağladı. Chalov'ın sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat çeldiği top Borevkovic'in ayağına çarparak ağlara gitti: 1-1

49. dakikada Chalov'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda, top yan direğe çarparak auta gitti.

53. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahasından şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topa sahip oldu.

55. dakikada Makoumbou'nun pasında Moundilmadji altıpas içinde topa dokundu, kaleci Bilal Bayazıt iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+3 dakikada Samsunspor, 2-1 öne geçti. Joao Mendes'in pasında ceza sahası içinde Tomasson düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1

Karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bahtiyar Birinci, Murat Temel

Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Zeki Yavru (Dk. 73 Joe Mendes), Borevkovic, Satka, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham (Dk. 4 Makoumbou), Elayis Tavsan (Dk. 73 Coulibaly), Holse, Yalçın Kayan (Dk. 73 Emre Kılınç), Moundilmadji

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Semih Güler, Brenet, Furkan Soyalp, Benes (Dk. 77 Görkem Sağlam), Cardoso, Makarov (Dk. 46 Chalov) , Talha Sarıarslan (Dk. 46 Joao Mendes), Onugkha (Dk. 64 Tuci)

Goller: Dk. 31 Makoumbou, Dk. 90+3 Tomasson (Samsunspor), Dk. 46 Borevkovic (Kendi kalesine) (Zecorner Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 74 Tomasson (Samsunspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
