Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Samsunspor, 2-1'lik skorla kazandı.



Samsunspor, 31. dakikada Antoine Makoumbou'nun golüyle Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Kayserispor, Toni Borevkovic'in 46. dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi.



Samsunspor, 90+3. dakikada Logi Tomasson ile bir gol daha buldu ve maçı 2-1'lik skorla kazandı.



Ev sahibi Samsunspor, bu galibiyetle birlikte ligde 5 hafta sonra kazandı.



Bu sonucun ardından Samsunspor, 35 puana yükseldi. Kayserispor, 20 puanda kaldı.



Samsunspor hafta arasında UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Samsunspor, sahasındaki ilk maçı 3-1 kaybetmişti. Karadeniz ekibi, ligde bir sonraki maçında ise Konyaspor'u konuk edecek. Kayserispor, ligde bir sonraki maçında evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARO)



13. dakikada Eleyis Tavsan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Moundilmadji'nin şutunda, son anda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.



28. dakikada Satka'nın pasında Moundilmadji, altıpas içinde topu az farkla üstten auta gönderdi.



31. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Elayis Tavsan'ın sağ taraftan pasında arka direkte Makoumbou plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0



42. dakikada Yalçın Kayan'ın pasında ceza sahasında müsait pozisyondaki Elayis Tavsan'ın kötü vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada Zecorner Kayserispor 1-1 eşitliği sağladı. Chalov'ın sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat çeldiği top Borevkovic'in ayağına çarparak ağlara gitti: 1-1



49. dakikada Chalov'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda, top yan direğe çarparak auta gitti.



53. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahasından şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topa sahip oldu.



55. dakikada Makoumbou'nun pasında Moundilmadji altıpas içinde topa dokundu, kaleci Bilal Bayazıt iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.



90+3 dakikada Samsunspor, 2-1 öne geçti. Joao Mendes'in pasında ceza sahası içinde Tomasson düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1



Karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bahtiyar Birinci, Murat Temel



Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Zeki Yavru (Dk. 73 Joe Mendes), Borevkovic, Satka, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham (Dk. 4 Makoumbou), Elayis Tavsan (Dk. 73 Coulibaly), Holse, Yalçın Kayan (Dk. 73 Emre Kılınç), Moundilmadji



Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Semih Güler, Brenet, Furkan Soyalp, Benes (Dk. 77 Görkem Sağlam), Cardoso, Makarov (Dk. 46 Chalov) , Talha Sarıarslan (Dk. 46 Joao Mendes), Onugkha (Dk. 64 Tuci)



Goller: Dk. 31 Makoumbou, Dk. 90+3 Tomasson (Samsunspor), Dk. 46 Borevkovic (Kendi kalesine) (Zecorner Kayserispor)



Sarı kart: Dk. 74 Tomasson (Samsunspor)



