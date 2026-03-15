Real Betis, evinde Celta Vigo ile yenişemedi

İspanya LaLiga 28. haftasında Real Betis, evinde Celta Vigo'yu konuk etti.



Estadio de La Cartuja Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sona erdi.



Celta Vigo'nun golünü 4. dakikada Ferran Jutlga, Real Betis'in golünü 49. dakikada Hector Bellerin kaydetti.



Sofyan Amrabat karşılaşmada süre almadı.



Bu sonuçla birlikte Real Betis 44 puanla 5. sıradaki yerini, Celta Vigo ise 41 puanla 6. sıradaki yerini korudu.



Lig'in sonraki haftasında Real Betis deplasmanda Athletic Bilbao ile; Celta Vigo evinde Alaves ile mücadele edecek.