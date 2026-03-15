Shakhtar'dan üst üste 5. galibiyet

Ukrayna Premier Ligi'nin 20. haftasında Shakhtar Donetsk, evinde Metalist 1925'i konuk etti.



Arda Turan yönetimindeki Shakhtar maçı 1-0 galibiyetle tamamladı.



Lig'de 5 maçtır üst üste kazanma başarısı gösteren ekip ayrıca 12 maçlık yenilmezlik serisi de yakaladı.



Shakhtar'a galibiyeti getiren golü 62. dakikada penaltıdan Pedrinho kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk 47 puana yükselerek liderlik koltuğundaki yerini korudu, Metalist 1925 ise 31 puanla 5. sırada kaldı.



Lig'de bir sonraki maçta Shakhtar evinde Rukh Vynnky ile karşılaşacak.



