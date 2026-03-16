Gabriel Sara için büyük gün!

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bugün (Pazartesi) Fransa ve Hırvatistan maçlarının kadrosunu açıklayacak.
Galatasaray'da Gabriel Sara, heyecanla milli davet bekliyor ve çağrılacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Kaleci antrenörü Taffarel'in olumlu referansı sonrasında Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatlice izlediği Sara'nın performansından etkilendi. Brezilyalı orta saha, milli takıma seçildiği anda değerini katlayacak.
Galatasaray forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
