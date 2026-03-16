15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-2
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
2-1
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-0
15 Mart
Metz-Toulouse
3-4
15 Mart
Rennes-Lille
1-2
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
1-0
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
1-3
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-5
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
2-1
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
2-1
15 Mart
Lazio-AC Milan
1-0
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
2-0
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-1
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
1-0
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-1
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
1-1
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
3-1
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
3-0

Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi!

Çaykur Rizespor galibiyetiyle zirve takibini sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin performansı öne çıkıyor. Bordo-mavililerin yakaladığı puan ortalaması ve ortaya çıkan istatistikler dikkat çekti.

16 Mart 2026 08:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor galibiyetiyle ikinci Fenerbahçe ile puanları eşitleyen Trabzonspor, Galatasaray'ı da takip ediyor.

Süper Lig'de 26 haftada 57 puan toplayan Fırtına, 2021-22 sezonundaki şampiyonluktan beri en iyi puan ortalaması yakaladı.

FATİH TEKKE ETKİSİ

Bu başarıda Teknik Direktör Fatih Tekke'nin başarısı dikkat çekti. Başarılı hoca, 11 Mart 2025'te göreve geldiği Trabzonspor'da sadece 1 senede farkını gösterdi.

2.19'LUK PUAN ORTALAMASI

Bordo-mavili kulüpte henüz ilk 3 ayı dolmadan Türkiye Kupası finaline çıkan Fatih Tekke, bu sezon da takımıyla beraber şampiyonluk yarışında yer alıyor. Süper Lig'de bu sezon 26 maç sonunda 2.19'luk puan ortalaması tutturan başarılı hoca, Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale çıktı. 48 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'da toplamda 46 maça çıkarken 2.04'lük puan ortalamasıyla göz doldurdu.

ÇAYKUR RİZE'Yİ HEP YENİYOR

Teknik Direktör Fatih Tekke, Süper Lig kariyerinde Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı maçların tamamını kazanmayı başardı. Fatih Tekke, Çaykur Rizespor'a karşı bugüne kadar çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alarak puan kaybetmeden en fazla karşılaştığı rakibi unvanını sürdürdü.

28 GALİBİYET VE 91 GOL

Fatih Tekke, Trabzonspor döneminde toplamda 46 resmi maça çıkarken 28 galibiyet aldı, 10 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Tekke'nin yönetimindeki bordo-mavililer rakip kalelere 91 gol göndererek skorer bir görüntü çizdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
