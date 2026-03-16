16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta yarı final için parkede

Bahçeşehir Koleji, tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde U-BT Cluj-Napoca'yı ağırlayacak.

16 Mart 2026 10:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, EuroCup çeyrek final maçında 17 Mart Salı günü Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turu geçen takım, organizasyonda yarı finale yükselecek.

Normal sezonda A Grubu'nu 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji, doğrudan çeyrek finale yükseldi.

A Grubu'nda çıktığı maçlarda sahadan 9'ar galibiyet ve yenilgiyle ayrılan U-BT Cluj-Napoca ise 6. basamakta yer alarak 8'li final etabında oynama hakkı elde etti. Rumen ekibi, bu turda Buducnost VOLI'yi 100-82 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

BAHÇEŞEHİR, SON 2 KARŞILAŞMADA ÜSTÜN

Normal sezonda iki takım arasında oynanan maçları Bahçeşehir Koleji, deplasmanda 98-90, sahasında ise 84-72 kazanmıştı.

Yarı finalde ise Cosea JL Bourg-en-Bresse (Fransa)-Cedevita (Slovenya) ve Hapoel Midtown (İsrail)-Türk Telekom eşleşmelerinin kazananları ile Bahçeşehir Koleji-U-BT Cluj Napoca (Romanya) ve Beşiktaş GAİN-Dolomiti Energia (İtalya) maçlarının galipleri karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
