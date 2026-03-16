Sergen Yalçın'ın güveni boşa çıkmadı: Ersin Destanoğlu

Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki iyi gidişatını devam ettirdi.
Siyah-beyazlı takımın file bekçisi Ersin Destanoğlu, Gençlerbirliği karşısında kalesini gole kapadı.
Son bölümde kalesinde adeta devleşen 25 yaşındaki eldiven, net pozisyonlarda rakip forvetlere gol izni vermedi.
SERGEN YALÇIN'IN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI
4 önemli kurtarışla maçı tamamlayan deneyimli kaleci, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı.
MAÇIN ARDINDAN SEVGİ GÖSTERİSİ
Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın ardından Ersin Destanoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.
