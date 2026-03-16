Galatasaray'da Liverpool'a tek forma kaldı!

Süper Lig'de Başakşehir engelini de kayıpsız geçen Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Liverpool maçının deplasmandaki rövanşı için 10 formayı belirledi.
Cezalı Davinson Sanchez'in yokluğunda Liverpool'a gidecek Galatasaray'da ilk 11 büyük ölçüde belli.
Kalede Uğurcan Çakır, savunmada Wilfried Singo ve Abdülkerim Bardakccı, sol bekte Ismail Jakobs, orta sahada Mario Lemina -Lucas Torreira ve Gabriel Sara üçlüsü, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Noa Lang, forvette Victor Osimhen olacak.
SAĞ BEKE KARAR VERECEK
Teknik direktör Okan Buruk, sağ bekte Roland Sallai ve Sacha Boey arasında tercih yapacak.
ÇEYREK FİNAL MESAJI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının ardından Liverpool maçı için oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi.
Fanatik'te yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmaya odaklanan başarılı hoca, takıma yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Hepinizi tebrik ediyorum. Bu galibiyetle lig şampiyonluğu yolunda büyük avantaj yakaladık ama her şey bitmedi. Bugün tadını çıkartın, yarın hedef Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Fakat size güveniyorum. Burada Liverpool'u 2 kez yendik, orada da başarabiliriz."
Galatasaray, Liverpool ile rövanş maçında çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Liverpool maçının deplasmandaki rövanşı için 10 formayı belirledi.
Cezalı Davinson Sanchez'in yokluğunda Liverpool'a gidecek Galatasaray'da ilk 11 büyük ölçüde belli.
Kalede Uğurcan Çakır, savunmada Wilfried Singo ve Abdülkerim Bardakccı, sol bekte Ismail Jakobs, orta sahada Mario Lemina -Lucas Torreira ve Gabriel Sara üçlüsü, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Noa Lang, forvette Victor Osimhen olacak.
SAĞ BEKE KARAR VERECEK
Teknik direktör Okan Buruk, sağ bekte Roland Sallai ve Sacha Boey arasında tercih yapacak.
ÇEYREK FİNAL MESAJI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının ardından Liverpool maçı için oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi.
Fanatik'te yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmaya odaklanan başarılı hoca, takıma yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Hepinizi tebrik ediyorum. Bu galibiyetle lig şampiyonluğu yolunda büyük avantaj yakaladık ama her şey bitmedi. Bugün tadını çıkartın, yarın hedef Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Fakat size güveniyorum. Burada Liverpool'u 2 kez yendik, orada da başarabiliriz."
Galatasaray, Liverpool ile rövanş maçında çarşamba günü karşı karşıya gelecek.