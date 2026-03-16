15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-2
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
2-1
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-0
15 Mart
Metz-Toulouse
3-4
15 Mart
Rennes-Lille
1-2
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
1-0
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
1-3
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-5
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
2-1
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
2-1
15 Mart
Lazio-AC Milan
1-0
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
2-0
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-1
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
1-0
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-1
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
1-1
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
3-1
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
3-0

Galatasaray'da Liverpool'a tek forma kaldı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool için 10 formayı belirledi. Başarılı teknik adam, sağ bek için karar verecek.

calendar 16 Mart 2026 08:34 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 09:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Süper Lig'de Başakşehir engelini de kayıpsız geçen Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Liverpool maçının deplasmandaki rövanşı için 10 formayı belirledi.

Cezalı Davinson Sanchez'in yokluğunda Liverpool'a gidecek Galatasaray'da ilk 11 büyük ölçüde belli.

Kalede Uğurcan Çakır, savunmada Wilfried Singo ve Abdülkerim Bardakccı, sol bekte Ismail Jakobs, orta sahada Mario Lemina -Lucas Torreira ve Gabriel Sara üçlüsü, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Noa Lang, forvette Victor Osimhen olacak.

SAĞ BEKE KARAR VERECEK

Teknik direktör Okan Buruk, sağ bekte Roland Sallai ve Sacha Boey arasında tercih yapacak.

ÇEYREK FİNAL MESAJI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının ardından Liverpool maçı için oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmaya odaklanan başarılı hoca, takıma yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Hepinizi tebrik ediyorum. Bu galibiyetle lig şampiyonluğu yolunda büyük avantaj yakaladık ama her şey bitmedi. Bugün tadını çıkartın, yarın hedef Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Fakat size güveniyorum. Burada Liverpool'u 2 kez yendik, orada da başarabiliriz."

Galatasaray, Liverpool ile rövanş maçında çarşamba günü karşı karşıya gelecek.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
