Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a büyük fark!

Galatasaray'dan ezeli rakiplerine büyük fark...
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon son olarak Başakşehir'i mağlup etti ve ligin bitimine 8 hafta kalan en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkını 7'ye çıkardı. Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.
Galatasaray, son dönemde ezeli rakiplerine karşı da büyük bir üstünlük yakaladı. Okan Buruk yönetiminde son 4 sezonun tam 100 haftasında liderlik koltuğunda Galatasaray yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük başarılara imza atan Galatasaray'ın yanına bile yaklaşan olmadı.
Fenerbahçe bu süreçte 27 hafta liderlik koltuğunda yer aldı. Beşiktaş ise bu süreçte sadece 6 hafta liderlik koltuğuna oturdu.
2021-2022 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor ise o tarihten bu yana liderlik sevinci yaşayamadı.
Son 4 sezonda Adana Demirspor, Konyaspor, Başakşehir ve Hatayspor da haftayı lider tamamlama başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon son olarak Başakşehir'i mağlup etti ve ligin bitimine 8 hafta kalan en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkını 7'ye çıkardı. Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.
Galatasaray, son dönemde ezeli rakiplerine karşı da büyük bir üstünlük yakaladı. Okan Buruk yönetiminde son 4 sezonun tam 100 haftasında liderlik koltuğunda Galatasaray yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük başarılara imza atan Galatasaray'ın yanına bile yaklaşan olmadı.
Fenerbahçe bu süreçte 27 hafta liderlik koltuğunda yer aldı. Beşiktaş ise bu süreçte sadece 6 hafta liderlik koltuğuna oturdu.
2021-2022 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor ise o tarihten bu yana liderlik sevinci yaşayamadı.
Son 4 sezonda Adana Demirspor, Konyaspor, Başakşehir ve Hatayspor da haftayı lider tamamlama başarısı gösterdi.