16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a büyük fark!

Galatasaray, son 4 sezonun 100 haftasını lider tamamladı. Bu sayı Fenerbahçe için 27'de kalırken, Beşiktaş da bu süreçte sadece 6 hafta liderlik koltuğunda oturdu.

calendar 16 Mart 2026 09:36
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan ezeli rakiplerine büyük fark...

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon son olarak Başakşehir'i mağlup etti ve ligin bitimine 8 hafta kalan en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkını 7'ye çıkardı. Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.

Galatasaray, son dönemde ezeli rakiplerine karşı da büyük bir üstünlük yakaladı. Okan Buruk yönetiminde son 4 sezonun tam 100 haftasında liderlik koltuğunda Galatasaray yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük başarılara imza atan Galatasaray'ın yanına bile yaklaşan olmadı.

Fenerbahçe bu süreçte 27 hafta liderlik koltuğunda yer aldı. Beşiktaş ise bu süreçte sadece 6 hafta liderlik koltuğuna oturdu.

2021-2022 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor ise o tarihten bu yana liderlik sevinci yaşayamadı.

Son 4 sezonda Adana Demirspor, Konyaspor, Başakşehir ve Hatayspor da haftayı lider tamamlama başarısı gösterdi.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
