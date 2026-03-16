Toto Wolff'ten Antonelli'yi eleştrienlere gönderme!

Mercedes takım patronu ve CEO'su Toto Wolff, Kimi Antonelli Çin Grand Prix'sinde ilk F1 zaferini elde ettikten sonra takım telsizinden Antonelli'ye duygusal bir mesaj gönderdi.



Antonelli, Şanghay'da pole pozisyonundan başladığı yarışı takım arkadaşı George Russell ile Scuderia Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in önünde bitirerek F1 kariyerinin ilk zaferini elde etti.



Antonelli, Mercedes'e, 7 kez dünya şampiyonu Hamilton'ın ayrılmasıyla katılmıştı. Antonelli'nin takıma katıldığı dönemde Wolff, genç pilotun yaşı ve motor sporları basamaklarını çok hızlı tırmanması nedeniyle eleştirilmişti. Genç sürücü 2024 yılında doğrudan Formula 2'ye geçmek için Formula 3'ü atlamış, ardından 2025 sezonunda Mercedes F1 koltuğuna yükselmişti.



Antonelli damalı bayrağı ilk sırada gördükten sonra Wolff takım telsizinden şu sözleri söyledi: "Çok genç. Onu bir Mercedes aracına koymamalısınız, daha küçük bir takıma gönderin, tecrübeye ihtiyacı var. Yaptığı hatalara bakın... İşte buradayız Kimi… Zafer!"



"HERKES ONUN YETENEĞİNİ BİLİYOR"



Yarışın ardından Wolff'a bu telsiz mesajı soruldu.



Wolff şöyle konuştu: "İşler kötü gittiğinde bazı insanlar ortaya çıkıp 'Bu kötü bir karardı' ya da 'Mercedes çok fazla risk aldı' diyor. Aslında eleştiriler hiçbir zaman çok sert değildi çünkü herkes onun ne kadar yetenekli olduğunu biliyor. Ama sporun içinde ve dışında 'Bu bir hataydı' diyen pek çok ses vardı. Bu yüzden onlara yanıldığını göstermek güzel. Ama bu elbette sadece bir yarış galibiyeti."



Sözlerine devam eden Avusturyalı patron, "İçinde bulunduğumuz bu spor biraz manik depresif gibi. Bugün her şey harika ama iki hafta sonra Japonya'ya gideriz, aracı duvara vurur ve insanlar tekrar 'çok genç' demeye başlar. Bu yüzden ayaklarımızın yere basması gerekiyor." şeklinde konuştu.









