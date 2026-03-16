Fenerbahçe'de sıra futbolculara geldi

Sadettin Saran, alınan kötü sonuçlar üzerine oyuncularla da bir görüşme gerçekleştirecek.



Başkan Saran, teknik direktör Tedesco'yla toplantı sonrasında yaptığı açıklamada; "Gerekli ültimatom verildi" dedi.



Ancak bu görüşmede İtalyan çalıştırıcı, bazı oyunculardan memnun olmadığı net bir dille ifade etti.



''BU ARMA İÇİN OYNAMAYANLA İŞİM OLMAZ''



Sadettin Başkan, tüm takımla Samandıra'da bir toplantı yapacak ve oyuncularını dinleyecek.



Saran, kalan haftalarda ise performansını beğenmediği isimleri bizzat yakından takip edecek.



Bu isimler kalan maçlarda kendilerini toparlamamaları halinde ise sezon sonu yollar ayrılacak.



Başkan Saran'ın "Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkına varamayan, bu arma bu taraftar ve bu camia için oynamayanlarla işimiz olmaz" dediği belirtildi.



