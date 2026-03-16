16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Fenerbahçe'de sıra futbolculara geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbolcularla bir görüşme gerçekleştirecek

calendar 16 Mart 2026 10:49
Fotoğraf: AA
Sadettin Saran, alınan kötü sonuçlar üzerine oyuncularla da bir görüşme gerçekleştirecek.

Başkan Saran, teknik direktör Tedesco'yla toplantı sonrasında yaptığı açıklamada; "Gerekli ültimatom verildi" dedi.

Ancak bu görüşmede İtalyan çalıştırıcı, bazı oyunculardan memnun olmadığı net bir dille ifade etti.

''BU ARMA İÇİN OYNAMAYANLA İŞİM OLMAZ''

Sadettin Başkan, tüm takımla Samandıra'da bir toplantı yapacak ve oyuncularını dinleyecek.

Saran, kalan haftalarda ise performansını beğenmediği isimleri bizzat yakından takip edecek.

Bu isimler kalan maçlarda kendilerini toparlamamaları halinde ise sezon sonu yollar ayrılacak.

Başkan Saran'ın "Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkına varamayan, bu arma bu taraftar ve bu camia için oynamayanlarla işimiz olmaz" dediği belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
