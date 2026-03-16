Beşiktaş, dışarıda uçuyor!

Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki iyi gidişatını devam ettirdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında İzmir'de Göztepe'den 3-0'lık skorla aldığı yenilginin ardından deplasmanda mağlubiyet yüzü görmedi.
Siyah-beyazlı ekip, sonrasında oynadığı 11 dış saha maçında 7 kez galip gelirken 4 defa da berabere kaldı.
Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig müsabakasını kazanan Kartal, Nisan-Ağustos 2023 arasındaki 5 maçlık süreçten bu yana ilk kez üst üste 3+ dış saha galibiyeti aldı.
