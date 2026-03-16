16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Beşiktaş, dışarıda uçuyor!

Beşiktaş, Göztepe'ye İzmir'de 3-0 yenildikten sonra Süper Lig'de oynadığı 11 deplasman maçında yenilmedi; 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak son üç dış saha maçını da kazandı.

calendar 16 Mart 2026 10:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki iyi gidişatını devam ettirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında İzmir'de Göztepe'den 3-0'lık skorla aldığı yenilginin ardından deplasmanda mağlubiyet yüzü görmedi.

Siyah-beyazlı ekip, sonrasında oynadığı 11 dış saha maçında 7 kez galip gelirken 4 defa da berabere kaldı.

Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig müsabakasını kazanan Kartal, Nisan-Ağustos 2023 arasındaki 5 maçlık süreçten bu yana ilk kez üst üste 3+ dış saha galibiyeti aldı. 

 

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
