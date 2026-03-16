16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Gavi'den sakatlık itirafı!

Barcelona'da sakatlığının ardından 6 ay sonra sahalara geri dönen Gavi, sakatlığıyla ilgili konuştu.

16 Mart 2026 11:48
Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gavi'den sakatlık itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona forması giyen Gavi, ağustos ayında yaşadığı sakatlığın ardından sahalara geri döndü.

21 yaşındaki futbolcu, ligde Sevilla ile oynanan maçta forma şansı buldu ve 6 ay sonra yeniden sahaya çıktı.

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

İspanyol futbolcu, bu maçın ardından sakatlık süreciyle ilgili konuştu. Genç futbolcu, "Çok zordu, geçen seferkinden çok daha karmaşıktı. Çok acı çektim. Geçirdiğim süreç çok sancılıydı. Şu anda hissettiklerim eşsiz ve gerçekten çok mutluyum." dedi.

HANSI FLICK'E ÖVGÜ

Teknik direktörü Hansi Flick'in her zamanında yanında olduğunu ve kendisine destek verdiğini söyleyen Gavi, "Hansi Flick her zaman bir baba gibi yanımda oldu. Bana her zaman yardım etti ve güven verdi. Bunu hissettim. Burada olduğu için çok mutluyum. Umarım uzun süre daha burada kalır." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.