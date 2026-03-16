Fenerbahçe'nin gündemindeki Rocco Reitz'in yeni takımı

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe'yle anılan Rocco Reitz'in yeni adresi belli oldu.
Borussia Mönchengladbach'ın orta saha oyuncusu Rocco Reitz'ın, Leipzig ile anlaştığı öne sürüldü.
Sky Sport'un haberine göre; Reitz, sezon sonunda yeni takımı Leipzig'e katılacak.
BONSERVİSİ
Haberde, Leipzig'in bu transfer için Mönchengladbach'a 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve yaklaşık 3 milyon Euro'da bonus maddesinin bulunduğu; 23 yaşındaki oyuncunun, Leipzig ile 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Haber detayında ise, transferin 24 saat için resmen açıklanmasının beklendiği ifade edildi.
PERFORMANSI
Rocco Reitz bu sezon Mönchengladbach'ta 27 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
