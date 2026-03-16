16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Fenerbahçe'nin gündemindeki Rocco Reitz'in yeni takımı

Ara transferde adı Fenerbahçe'yle anılan Mönchengladbach'ın Alman orta saha oyuncusu Rocco Reitz'ın 20+3 milyon euro bedelle Leipzig'e imza attığı iddia edildi.

16 Mart 2026 11:39 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 11:48
Fenerbahçe'nin gündemindeki Rocco Reitz'in yeni takımı
Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe'yle anılan Rocco Reitz'in yeni adresi belli oldu.

Borussia Mönchengladbach'ın orta saha oyuncusu Rocco Reitz'ın, Leipzig ile anlaştığı öne sürüldü.

Sky Sport'un haberine göre; Reitz, sezon sonunda yeni takımı Leipzig'e katılacak.

Haberde, Leipzig'in bu transfer için Mönchengladbach'a 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve yaklaşık 3 milyon Euro'da bonus maddesinin bulunduğu; 23 yaşındaki oyuncunun, Leipzig ile 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Haber detayında ise, transferin 24 saat için resmen açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

 Rocco Reitz bu sezon Mönchengladbach'ta 27 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
