Verstappen'den sert çıkış: 'Bu yarışmak değil!'

4 kez dünya şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen, şasi ve güç ünitesinde büyük değişiklikler getiren yeni kuralların en sert eleştirmenlerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle elektrikli aksama daha bağımlı hâle gelen güç ünitesi nedeniyle batarya yönetiminin yarışlarda çok daha belirleyici bir rol oynadığını belirten Verstappen, test zamanlarında bu sistemi "yarış karşıtı" ve "steroidli Formula E" olarak nitelendirmişti.



Sezonun ilk iki yarışının ardından bazı taraftarlar yeni kurallara daha olumlu yaklaşmaya başladı. Özellikle enerji kullanımı sayesinde daha sık ortaya çıkan yakın mücadeleler dikkat çekti. Örneğin Avustralya'daki sezon açılış yarışında geçen yıla göre 75 daha fazla geçiş yaşandı.



"ADETA MARİO KART GİBİ"



Verstappen geçiş saysısının fazla olmasını olumlu görmüyor ve yeni kuralların yapay bir yarış ortamı yarattığını savunuyor.



"Berbat. Eğer biri bunu seviyorsa, yarışın ne olduğunu gerçekten bilmiyordur, Yarışlar hiç gerçekçi değil adeta Mario Kart oynuyormuşsunuz gibi. Bu yarış değil. Bir düzlükte elektrikli aksamın gücüyle hızlanıp geçiyorsunuz, sonra bataryanız bitiyor ve bir sonraki düzlükte o sizi tekrar geçiyor. Bana göre tamamen şaka gibi."



Hollandalı pilot, yeni kuralların daha yakın mücadeleler yarattığı yönündeki görüşe de katılmadığını söyledi. Sezonun ilk iki yarışını Mercedes'in kazandığını hatırlatan Verstappen, rekabetin sanılan kadar sıkı olmadığını savundu.



"Sonuçta kazanan yine Kimi ya da George oluyor. Gerçek anlamda bir pozisyon değiştirme yok. Diğerlerine göre çok öndeler. Ferrari bazen iyi start alıp öne geçiyor ama birkaç tur sonra işler yeniden normale dönüyor. Daha önce de söylediğim gibi bunun yarışla bir ilgisi yok."



"TÜM DÜZENLEMELER BİR ŞAKA"



Eleştirileri kendi performansıyla ilgili bir hayal kırıklığından kaynaklanmadığını da vurgulayan Verstappen, "Ben kazansam da aynı şeyi söylerdim çünkü benim için önemli olan yarışın kalitesi; olduğum konumla ilgili bir hayal kırıklığı değil. Hatta şu an birinci olduğum zamanlara kıyasla daha fazla mücadele veriyorum, bu yüzden sistemin nasıl çalıştığını daha iyi görüyorsunuz. Ama bana göre tüm bu düzenlemeler bir şaka." şeklinde konuştu.



"BİRKAÇI DIŞINDA ÇOĞU PİLOT AYNI GÖRÜŞTE"



Yeni kuralların "temel olarak hatalı" olduğunu düşünen Verstappen, FIA ile konuyu görüşmeye devam ettiklerini söyledi.



4 kez dünya şampiyonu pilot, "Bu konularda ne dediğinize dikkat etmeniz gerekiyor ama sonuçta konuşuyoruz. Bizim açımızdan baktıklarında, pilotlar olarak neyden bahsettiğimizi anladıklarını düşünüyorum. Çoğunluğun da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Elbette bazıları harika olduğunu söyleyecektir çünkü yarış kazanıyorlar. Avantajınız varsa neden bundan vazgeçesiniz ki? Ama çoğu pilotla konuştuğunuzda bunun hoşumuza giden bir şey olmadığını anlayabilirsiniz. Gerçek F1 taraftarlarının da durumdan hoşlandığını sanmıyorum." ifadesini kullandı.







