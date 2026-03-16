Neymar'ın hayali Dünya Kupası!

Santos forması giyen Neymar, Brezilya Milli Takımı'na dönmek istiyor.



34 yaşındaki yıdız futbolcu, "Milli takıma dönmek ve Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum." dedi.



Bu kararın sadece kendine bağlı olmadığını söyleyen Neymar, "Bu bana bağlı değil. Orada olsam da olmasam da her zaman Brezilya'yı destekleyeceğim." dedi.



Santos'ta bu sezon 4 maçta süre bulan Brezilyalı futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.



Neymar, son olarak Ekim 2023'te Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almıştı. 34 yaşındaki futbolcu, Carlo Ancelotti'den davet alması durumunda yaklaşık 2.5 yıl sonra milli takıma geri dönecek.



