16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Neymar'ın hayali Dünya Kupası!

Santos forması giyen 34 yaşındaki Neymar, Brezilya Milli Takımı'na geri dönmek ve Dünya Kupası'nda forma giymek istediğini söyledi.

calendar 16 Mart 2026 11:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Santos forması giyen Neymar, Brezilya Milli Takımı'na dönmek istiyor.

34 yaşındaki yıdız futbolcu, "Milli takıma dönmek ve Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum." dedi.

Bu kararın sadece kendine bağlı olmadığını söyleyen Neymar, "Bu bana bağlı değil. Orada olsam da olmasam da her zaman Brezilya'yı destekleyeceğim." dedi.

Santos'ta bu sezon 4 maçta süre bulan Brezilyalı futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Neymar, son olarak Ekim 2023'te Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almıştı. 34 yaşındaki futbolcu, Carlo Ancelotti'den davet alması durumunda yaklaşık 2.5 yıl sonra milli takıma geri dönecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
