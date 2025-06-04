Haber Tarihi: 04 Haziran 2025 19:50 - Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025 19:50

Arefe günü oruç tutulur mu? Sevabı ve faziletleri

Kurban Bayramı'nın arefe günü olan 5 Haziran 2025, oruç tutmanın büyük sevaplar kazandırdığı ve teşrik tekbirlerinin başladığı manevi bir gün olarak öne çıkıyor. Müslümanlar, bu özel günü ibadetlerle değerlendirerek bayrama hazırlanıyor. Arefe günü oruç tutulup tutulmadığı ve arefe günü oruç tutmanın faziletleri merak ediliyor.

Arefe günü oruç tutulur mu? Sevabı ve faziletleri
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Arefe günü oruç tutulur mu ve arefe günü oruç tutmanın faziletleri Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde araştırılıyor. 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek arefe günü, Müslümanlar için manevi bir hazırlık dönemi.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü oruç tutmak, İslam'da müstehap bir ibadet olarak kabul ediliyor ve hadis-i şeriflerde büyük sevaplarla müjdeleniyor. Kurban Bayramı arefesi olarak idrak edilecek 5 Haziran Perşembe gününü oruçla geçirmek, özellikle hacda olmayan Müslümanlar için oldukça faziletli.

Ancak hac ibadeti için Arafat'ta bulunanların arefe günü oruç tutmaları hakkında aktarılana göre, "Hazret-i Ebu Hureyre, (Resulullah, Arafat'ta Arefe günü oruç tutmayı yasakladı) buyuruyor. İbni Abidin hazretleri, bu hadis-i şerifi açıklayarak buyuruyor ki:

Arefe günü, hacının oruç tutması, Arafat'ta vakfeye durmaya ve dualara mani olmamak şartıyla mendubdur [müstehabdır, yani iyi olur]. Oruç tutmak zayıf düşürürse, o zaman tutması mekruh olur. (Redd-ül-muhtar)"

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Hadis-i şeriflerde, arefe günü tutulan orucun faziletlerine değiniliyor. Taberani'den nakledilen bir hadise göre, arefe günü oruç tutmak, bin nafile oruca bedel olduğu naklediliyor. Başka bir hadiste bu orucun Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar yaşamış tüm insanların sayısının iki katı kadar sevap kazandıracağı belirtiliyor.

Ayrıca, Müslim'de yer alan bir hadiste, arefe günü orucunun geçmiş ve gelecek bir yılın günahlarına kefaret olacağı, yani tevbelerin kabulüne vesile olacağı müjdeleniyor. Müslümanların arefe günü oruç tutması teşvik ediliyor.

Zilhicce'nin ilk dokuz gününde oruç tutmanın sevabı yüksektir. Arefe günü bu ibadet diğer günlere kıyasla daha fazla sevap getiriyor.

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