Arefe günü teravih var mı, kılınır mı 2026 - Son teravih namazı ne zaman kılınacak?

Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayının da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek, umud dolu yeni bir başlangıca vesile olmasını dilerim ....Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun. Gün batar usul usul...Kararır Gece... Yeniden doğar hersey...." Her şey bitti" dediğin bir anda Mübarek Ramazan ayının Gönlünde Huzur kokulu bir Gül kök salmasına vesile olması dileğiyle Hayırlı Ramazanlar....Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim... Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymayı ellerini daim O'nun dergahına açmaya vesile olsun.. Hayırlı Ramazanlar.Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için... Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için. Selam ve dua ile hayırlı ramazanlar.Mübarek Ramazan ayına has rahmet bereket ve mağrifet ile hemhal olman dileklerimle. Hayırlı ramazanlar. Yağmur gibi bereketli ve yağmur taneleri kadar tatlı bereketli Ramazanlar dilerim. En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı Ramazan Ayı geçirmenizi dilerim…Ruhlarımız huzur bulsun, sofralarımız anlam dolsun, Ramazan Ayımız Mübarek Olsun. Hayırlı Ramazanlar.Ufak sofralarınızda bol ve bereketli iftarlar dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun. Bir kapıya bir kere gidersin, ikincisinde utanırsın ama bir kapı var ki her gün gidersin, gitmelere doyamazsın. Çünkü bilirsin seni kapısından kovmayacak bir tek "O" vardır. Her gün içini dökersin bir "O" sıkılmaz senden, bir "O" affeder seni, bir "O" yüzüne vurmaz ayıplarını. Seni senden daha iyi bilendir. Rabbim bu mübarek Ramazan ayı hatırına ayıplarımızı örtsün, günahlarımızı affetsin…Amin. Hayırlı Ramazanlar.Ramazan ayı kalbine teselli, ruhuna ilaç, duaların kabul, Ramazan Ayın Mübarek Olsun.Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet derg,hından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun…Mübarek Ramazan ayınız hayırlı olsun… Bu mübarek ayda huzur dolu, mutlu, sıcak ve sakin bir şekilde geçirmeniz dileği ile Ramazan Ayınız Mübarek Olsun.Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin… (Bakara, 128) Mübarek Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…Bu mübarek ramazan ayı hepimizin üzerinde bulut olsun, bereketi üzerimizde dursun, Ramazan Ayınız Hayırlı Olsun.Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi…Ramazan ayınız mübarek olsun… Allah bütün müminlerin dostça kardeşçe, bereketi hem sofralarında hemde kalplerinde hissedecekleri hayırlı ve mutlu bir Ramazan Ayı geçirmeyi Nasip Etsin Hayırlı Ramazanlar. Sıcak çorbalar koyulsun tabaklara, samimi sohbet başlasın sıcak yuvalarda bu ay RAMAZAN AYI mübarek olsun tüm insanlara…Allah"ım! Kalp katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme. (Amin) Hayırlı Ramazanlar.Gözlerimiz ışık Dolu, kalbimiz iman dolu, avuçlarımız dua dolu olsun, Ramazan Ayımız Hepimize Mübarek Olsun.. Vakt-i Şerif hayrola, şerler def ola, Allah-ü Azümüşşan kulub-ü aşıkanı münevver kıla, tövbelerimiz kabul, ibadet beraatlarımız makbul ola. Dem-i Hz. Mevlana Sırr-ı Şems-i Tebriz-i, Kerem-i İmam Ali, Ya Muhammed Mustafa Nebiyyül ümmi Huu ola. Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek ola…Mübarek ayımızda nefsimizi oruçla keselim, şeytanı dualarımızla yenelim, yerimizi imanımızla belirliyelim… Hayırlı Ramazanlar.Rabbim gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Ramazan ayınız hayırlı uğurlu olsun…-Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. ''Hayırlı Ramazanlar''-Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar-Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoşgeldin on bir ayın sultanı-Mübarek Ramazan Ayı Kalbine önce bulut olsun yagmak icin… Sonra yagmur olsun ilahi sevgiyi yesertmek icin… 'Hayırlı Ramazanlar-Dostluklarin sevgi ile beslendigi bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…-Ramazan Ayında Kalpler imanla, Eller Gökyüzünde Duayla Huzurla Geçmelidi. Hoşgeldin Ey Şehri Ramazan-Ramazanda Derdi kederi Bir köşeye At Huzurla imanla Dolu mutlu Bir Ay Yaşa.Hoşgeldin Ey Şehri Ramazan-Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan- Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…- İslam ülkelerinde yanan ateşin tez zamanda sönmesi dileğimle hayırlı Ramazanlar dilerim.- Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!- Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA - 42) Ramazanınız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..- Onlar, Sırf Rab'lerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerini ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte Onlardır dünya diyarının güzel akibetini kazananlar. (RA'D 22) Ramazanınız Mübarek Olsun! selam ve dua ile...!-- Ey iman Edenler! Sabır ve Namaz/ Dua ile Allah'tan dua isteyin. şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara - 153) Ramazanınız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..!- Ramazan ayı girdiği zaman Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.- Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazanın Mübarek Olsun.Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazlarını kılmak vaciptir. Bayram namazı, iki rekattır. Cemaatle kılınır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır, namazdan önce okunur.Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.-Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı Tüm insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramı'nı doya doya yaşıyalım. Hayırlı bayramlar.-Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum… İyi bayramlar!- Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için.Bayramınız kutlu olsun.-Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.-Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın Bayramın Kutlu Olsun.Bu Mübarek Ramazan Bayramı'nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.Bizi yaratan ALLAH a şükürler Olsun, Bütün Müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık Dolsun ramazan Bayramınız Kutlu OlsunBayramların En güzeli ve Hayırlısını Diliyorum Size Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice Ramazan Bayramlarına..Ramazan bayramının ulusumuzun dirliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Sağlıklı Nice Bayramlara.Mübarek ramazan bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu bayramın güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Ramazan bayramınız mübarek olsun..Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.*|* Rabbim nefsimize celaliyle, kalbimize cemaliyle, hayatımıza hikmetiyle, hatalarımıza rahmetiyle, mahşerde Muhammediyle yardım etsin inşallah. Hayırlı Bayramlar.Ya Rabbi sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme. Hayırlı Bayramlar.Ümmetin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kanın durmasına; sevgi, hoşgörü ve barışın hakim olmasına vesile olması dileğiyle Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.Dualarım Sizinle Birdahaki ramazan Bayramında Güzel Anılara imza Atmak dileği iLe Ramazan Bayramınız Hayırlı Olsun.Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.