Beşiktaş'ta Olaitan rekora koşuyor!

Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki iyi gidişatını devam ettirdi.
Siyah-Beyazlılar'ın kış döneminde Göztepe'den renklerine bağladığı Junior Olaitan, skora katkı vermeyi sürdürüyor.
El Bilal Toure'nin yokluğunda karşılaşmaya sol kanatta başlayan Beninli yıldız, 56'ncı dakikada perdeyi açtı.
Velo'dan seken topta kaleye füze gönderen Olaitan, Gençlerbirliği savunmasının direncini kıran isim oldu.
Göztepe karşısında da ağları sallayan 23 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı forma altında ikinci golünü kaydetti.
BİR GOL DAHA ATARSA REKOR
Olaitan Beşiktaş'ta ilk olarak eski takımı Göztepe'nin filelerini havalandırırken, dün ikinci golünü de G.Birliği ağlarına gönderdi ve böylece Süper Lig'deki gol sayısını da 4'e yükseltti.
Kariyerinde daha önce Fransa 2.Ligi'nde Grenoble forması ile geçen sezonu 4 golle kapatan 23 yaşındaki futbolcu en golcü sezonunu tekrarladı. Olaitan bir gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak.
