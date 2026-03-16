16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Napoli'den Lukaku kararı!

Napoli, Romelu Lukaku için iyi teklifler gelmesi durumunda bu teklifleri değerlendirecek.

calendar 16 Mart 2026 11:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Napoli, yaz aylarında Romelu Lukaku'ya veda edebilir.

İtalyan basınından Il Mattino, Napoli'deki son durumu masaya yatırdı.

Il Mattino'da yer alan haberde teknik direktör Antonio Conte'nin geleceği için şüphe olmadığı ve İtalyan teknik adamın, Napoli'de devam edeceği belirtildi.

KADRO PLANLAMASI

İtalyan basınında yer alan haberde, Napoli için kadro planlamasına da yer verildi.

LUKAKU'YA VEDA EDEBİLİR

Napoli, yaz aylarında Romelu Lukaku için iyi teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

İKİ İSİM İÇİN KARAR

Antonio Conte, Scott McTominay ve Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Rasmus Hojlund gibi futbolcuları ise takımda tutmak istiyor.

BU SEZON 7 MAÇTA 1 GOL

Sezon başında ağır bir sakatlık yaşayan 32 yaşındaki Lukaku, bu nedenle bu sezon sadece 7 maçta süre bulabildi ve 1 kez ağları havalandırdı.

BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı Romelu Lukaku'nun, Napoli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.