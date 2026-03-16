Napoli'den Lukaku kararı!

Napoli, yaz aylarında Romelu Lukaku'ya veda edebilir.



İtalyan basınından Il Mattino, Napoli'deki son durumu masaya yatırdı.



Il Mattino'da yer alan haberde teknik direktör Antonio Conte'nin geleceği için şüphe olmadığı ve İtalyan teknik adamın, Napoli'de devam edeceği belirtildi.



KADRO PLANLAMASI



İtalyan basınında yer alan haberde, Napoli için kadro planlamasına da yer verildi.



LUKAKU'YA VEDA EDEBİLİR



Napoli, yaz aylarında Romelu Lukaku için iyi teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.



İKİ İSİM İÇİN KARAR



Antonio Conte, Scott McTominay ve Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Rasmus Hojlund gibi futbolcuları ise takımda tutmak istiyor.



BU SEZON 7 MAÇTA 1 GOL



Sezon başında ağır bir sakatlık yaşayan 32 yaşındaki Lukaku, bu nedenle bu sezon sadece 7 maçta süre bulabildi ve 1 kez ağları havalandırdı.



BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI



Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı Romelu Lukaku'nun, Napoli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



