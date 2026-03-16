16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

NBA'de Knicks, Warriors'ı 21 sayı geriden gelerek mağlup etti

Warriors ile 10 günlük sözleşme imzalayan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, takımının 110-107 yenildiği ilk maçını 4 ribauntla tamamladı- Milli oyuncu Adem Bona, 76ers'ın Trail Blazers'ı 109-103 yendiği mücadelede 2 sayı, 6 ribaunt, 1 blok üretti

calendar 16 Mart 2026 10:47
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de Knicks, Warriors'ı 21 sayı geriden gelerek mağlup etti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Golden State Warriors'ı 110-107 yendi.

Madison Square Garden'da Warriors'ı ağırlayan Doğu Konferansı üçüncüsü Knicks, 21 sayı geriden gelerek rakibini mağlup etti ve üst üste 3 olmak üzere 44. galibiyetini aldı.

Knicks'te Jalen Brunson 30 sayı, 9 asist ve Karl-Anthony Towns 17 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Karşılaşmaya Al Horford, Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green gibi oyuncularından yoksun çıkan Warriors ise peş peşe 5, sezonun 35. yenilgisini yaşadı. Konuk takımda Brandin Podziemski 25 ve Quinten Post 22 sayı attı.

Warriors ile 10 günlük sözleşme imzalayan Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 13 dakika süre aldığı ilk maçını 4 ribauntla tamamladı.

- Adem Bona'dan 2 sayı, 6 ribaunt

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 109-103 mağlup etti.

Bu sezon 37. galibiyetine ulaşan 76ers'ta Quentin Grimes 31 ve Justin Edwards 21 sayı kaydetti. Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 13 dakika sahada kaldığı mücadelede 2 sayı, 6 ribaunt, 1 blok üretti.

Sezonun 36. mağlubiyetini yaşayan Trail Blazers'ta ise Deni Avdija 25 ve Jerami Grant 20 sayı buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
