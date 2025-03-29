Haber Tarihi: 29 Mart 2025 16:07 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 16:09

Arefe Günü Dilek Duası: 21 Kere Okunan Dilek Duası

Ramazan Bayramı'nın müjdecisi olan Arefe Günü, İslam inancında duaların kabul olma olasılığının yüksek olduğuna inanılan müstesna bir zaman dilimidir. Bu özel günde pek çok Müslüman, içtenlikle dileklerini Allah'a arz etmek için dua ve niyazda bulunur. Halk arasında yaygın olan bir inanışa göre, Arefe Günü'nde belirli bir dilek duasını 21 kere okumak, bu dileğin gerçekleşmesine vesile olabilir.

Arefe Günü Dilek Duası: 21 Kere Okunan Dilek Duası
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Arefe Günü, hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı gün olmasının yanı sıra, tüm Müslümanlar için de feyzi bol bir zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hadislerinde Arefe Günü'nde yapılan duaların Allah katında büyük bir değere sahip olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle Müslümanlar, bu kıymetli günü ibadet, zikir ve dua ile geçirmeye özen gösterirler.

21 Kere Okunan Dilek Duası İnanışı

Halk arasında Arefe Günü'nde 21 kere okunduğunda dileklerin kabul olacağına inanılan belirli bir dua veya dualar bulunmaktadır. Ancak, İslam kaynaklarında Arefe Günü'ne özel olarak 21 kere okunması tavsiye edilen sabit bir dilek duası bulunmamaktadır. Bu inanış, genellikle nesilden nesile aktarılan tecrübelere veya kişisel uygulamalara dayanmaktadır.

Dilek Duası Nasıl Yapılır?

Her türlü istek ve ihtiyaç için,her muradına ermek için,her maksada ermek için okunacak bir grup esma vardır ki ,Peygamberimiz (S.A.V)'in miraca çıktığı zaman arşta yazılı olarak gördüğü rivayet edilmektedir.

Duanın okunuş şekli:

"Allahümme inni es-elüke Ya Daimü,ya Hayyu,Ya Vitru,Ya Ferdü,Ya Ehadü,Ya Kaviyyü Ya Kadimü,Ya Kadir.Bi Hakkı hazihi'l-esmai ikdi haceti(istek belirtilir)amin Ya Bihurmeti seyyidi'l mürselin,velhamdülillahi rabbil alemin.

Esmalar 21 defa okunup bitirilir sonra;"Allah'ım! Daim,Hayy,Vitr,Ferd,Ehad,Kaviyy,Kadim ve Kadir isimlerin hürmetien Senden falan işimin görülmesi veya şu ihtiyacımın görülmesini,bu isteğimin verilmesini istiyorum. " diye dua edilir.

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