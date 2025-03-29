Arefe Günü Dilek Duası: 21 Kere Okunan Dilek Duası

Arefe Günü, hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı gün olmasının yanı sıra, tüm Müslümanlar için de feyzi bol bir zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hadislerinde Arefe Günü'nde yapılan duaların Allah katında büyük bir değere sahip olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle Müslümanlar, bu kıymetli günü ibadet, zikir ve dua ile geçirmeye özen gösterirler.

Halk arasında Arefe Günü'nde 21 kere okunduğunda dileklerin kabul olacağına inanılan belirli bir dua veya dualar bulunmaktadır. Ancak, İslam kaynaklarında Arefe Günü'ne özel olarak 21 kere okunması tavsiye edilen sabit bir dilek duası bulunmamaktadır. Bu inanış, genellikle nesilden nesile aktarılan tecrübelere veya kişisel uygulamalara dayanmaktadır.

Her türlü istek ve ihtiyaç için,her muradına ermek için,her maksada ermek için okunacak bir grup esma vardır ki ,Peygamberimiz (S.A.V)'in miraca çıktığı zaman arşta yazılı olarak gördüğü rivayet edilmektedir.

"Allahümme inni es-elüke Ya Daimü,ya Hayyu,Ya Vitru,Ya Ferdü,Ya Ehadü,Ya Kaviyyü Ya Kadimü,Ya Kadir.Bi Hakkı hazihi'l-esmai ikdi haceti(istek belirtilir)amin Ya Bihurmeti seyyidi'l mürselin,velhamdülillahi rabbil alemin.

Esmalar 21 defa okunup bitirilir sonra;"Allah'ım! Daim,Hayy,Vitr,Ferd,Ehad,Kaviyy,Kadim ve Kadir isimlerin hürmetien Senden falan işimin görülmesi veya şu ihtiyacımın görülmesini,bu isteğimin verilmesini istiyorum. " diye dua edilir.