15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-2
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
2-1
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-0
15 Mart
Metz-Toulouse
3-4
15 Mart
Rennes-Lille
1-2
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
1-0
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
1-3
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-5
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
2-1
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
2-1
15 Mart
Lazio-AC Milan
1-0
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
2-0
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-1
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
1-0
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-1
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
1-1
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
3-1
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
3-0

Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtınası!

Paul Onuachu atıyor, bordo mavili takım zirveye koşuyor. Rekorlar kıran, unutulmazlar arasına giren Nijeryalı süper yıldız, Türk futboluna ve Trabzonspor'a damgasını vuruyor, zirveye koşuyor...

calendar 16 Mart 2026 08:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Türk futbolu ve Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtınası esiyor.

2023-24 sezonunda attığı gollerle iz bırakan Onuachu, 2025-26 sezonunda müthiş bir geri dönüş yaparak unutulmazlar arasına girdi. Bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıkan Onuachu, 21 gol, 2 asistle 23 gole etki etti. Gol krallığı listesinde ilk sırada olan Nijeryalı futbolcu, tarihe geçiyor. Çaykur Rize maçında gol atma serisini üst üste 8 maça taşıyan 2.01'lik forvet rekor kırdı.

KULÜP TARİHİNE GEÇİYOR

Burak Yılmaz'ın 8 gollük serisini egale eden deneyimli yıldız, kulüp tarihinde 79 gollü Şota Arveladze ve 51 gollü Nwakaeme'den sonra en golcü üçüncü yabancı futbolcu konumunda. İki farklı dönemde 51 maça çıkan Onuachu, 40 gol attı, 6 asist yaptı ve 46 gole katkı sundu. 31 yaşındaki forvet ayrıca kulüp tarihinde 39 golü bulunan unutulmaz isim Yattara'yı da geride bıraktı. Onuachu, krallık kazanarak bir başarı daha amaçlıyor.

GALİBİYETLERİN KAHRAMANI

Şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor'da Paul Onuachu attığı gollerle galibiyetlere katkı veriyor. Bu sezon ligde 17 maçta gol atan Nijeryalı yıldız, 12 galibiyete direkt etki etti. Onuachu'nun gol attığı diğer 5 karşılaşmada ise 4 beraberlik, 1 yenilgi geldi.

23

Paul Onuachu bu sezon Trabzonspor formasıyla lig ve kupada 26 resmi maça çıkarken 23 gol attı, 2 asist yaptı.

EFSANENİN İZİNDEN

Bordo mavili formayla gol krallığı kazanmaya yakın olan Paul Onuachu, hocası Fatih Tekke'nin izinden gidiyor. Trabzonspor tarihinde efsaneler arasında yer alan Fatih Tekke, 2004-2005 sezonunda 31 golle kral olmuştu. 21 golü olan Nijeryalı yıldız ligde kalan 8 haftada gollerini sürdürmek istiyor.

ONUACHU SIRADA

Karadeniz devinde kulüp tarihinde iki farklı yabancı futbolcu gol krallığı yaşadı. 1995- 1996 sezonunda Şota Arveladze, 34 lig maçında 25 golle zirveye çıkarken, 2019-2020 sezonunda da 34 lig maçında 24 golle Alexander Sörloth ilk sıraya geldi. Paul Onuachu da bu sezon 20 gol barajını aşarak krallık yolunda ilerliyor.  

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
