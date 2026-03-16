Real Madrid istiyor, Bayern'den izin yok: Michael Olise

Real Madrid için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.



PEREZ'İN DÜŞÜNCESİ



Bild'de yer alan habere göre, İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez, yaz transfer döneminde bu sezonu unutturacak bir hamle yapmak istiyor.



Real Madrid'de bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Bayern Münih'ten Michael Olise oldu. Real Madrid, performansıyla dikkat çeken Fransız yıldız ile ilgileniyor.



BAYERN BIRAKMAK İSTEMİYOR



Bayern Münih, Olise'yi bırakmak istemiyor. Alman ekibi, 3 haneli yüksek bir teklif gelmesi durumunda ise bu teklifi değerlendirebilir. Ancak bu durum Real Madrid'in son dönemdeki transfer politikası ile uyuşmuyor. Real Madrid, son yıllarda sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan yıldızları kadrosuna katarak dikkat çekmişti.



SEZON PERFORMANSI



Bayern Münih forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan Michael Olise, 15 gol attı ve 27 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olan Michael Olise'nin, Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



