16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Real Madrid istiyor, Bayern'den izin yok: Michael Olise

Real Madrid, Bayern Münih'ten Fransız yıldız Michael Olise ile ilgileniyor. Bayern Münih, 24 yaşındaki futbolcusunu bırakmak istemiyor.

16 Mart 2026 12:00
Haber: Sporx.com dış haberler
Real Madrid istiyor, Bayern'den izin yok: Michael Olise
Real Madrid için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

PEREZ'İN DÜŞÜNCESİ

Bild'de yer alan habere göre, İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez, yaz transfer döneminde bu sezonu unutturacak bir hamle yapmak istiyor.

Real Madrid'de bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Bayern Münih'ten Michael Olise oldu. Real Madrid, performansıyla dikkat çeken Fransız yıldız ile ilgileniyor.

BAYERN BIRAKMAK İSTEMİYOR

Bayern Münih, Olise'yi bırakmak istemiyor. Alman ekibi, 3 haneli yüksek bir teklif gelmesi durumunda ise bu teklifi değerlendirebilir. Ancak bu durum Real Madrid'in son dönemdeki transfer politikası ile uyuşmuyor. Real Madrid, son yıllarda sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan yıldızları kadrosuna katarak dikkat çekmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan Michael Olise, 15 gol attı ve 27 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olan Michael Olise'nin, Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
