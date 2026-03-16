16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Babasını kaybeden Buca'lı Berke'ye taraftar jesti

İzmir'de cinayete kurban giden taksici Deniz Örer'in Bucaspor 1928'de forma giyen 19 yaşındaki oğlu Berke Örer'e taraftarlar özel destek pankartı hazırladı.

calendar 16 Mart 2026 13:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında son sırada yer alan Bucaspor 1928, evinde 24Erzincanspor'a 4-0 yenilerek bitime 7 hafta kala kurtuluş şansını iyice azaltırken taraftarlar hafta içinde babasını kaybeden genç futbolcu Berke Örer'i yalnız bırakmadı. İzmir'de geçtiğimiz günlerde cinayete kurban giden taksici Deniz Örer'in Bucaspor 1928'de forma giyen 19 yaşındaki oğlu Berke Örer, yaşadığı acıya rağmen babasını toprağa verdikten 4 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Berke, müsabakanın 77'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bucasporlu taraftarlar genç futbolcuya maç öncesi, "Deniz baba düştü ekmek kavgasında, Berke yalnız değil Bucafanclub arkasında" pankartıyla destek verdi. Berke, maç öncesi pankartın önünde annesi ve taraftarlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Babası vefat ettiğinde 10 Mart Salı günü takımının İskenderunspor deplasmanı için İskenderun'da kampta olan Berke, acı haberin üzerine maç öncesi İzmir'e dönmüştü.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
